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Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Küçük yaşlardan beri kilolu olduğunu düşünen Jayne Crabbe, 10 yaşındayken başladığı katı diyetlerden yıllar sonra anoreksiya teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede ölüm kalım savaşıyla geçen iki yıl sonra kendine yeni bir sayfa açan genç kız artık vücut pozitifliğinin en büyük savunucularından biri haline geldi. Jayne şimdi milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabında kadınlara kendilerini nasıl kabul edecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

5 yaşındayken yaşıtlarıyla kilolarını kıyaslamaya başlayan, ergenlik çağında pop yıldızlarına ve mankenlere özenen genç kız, uyguladığı katı diyetlerin sonucunda henüz 15 yaşındayken anoreksiya nevroza (yeme bozukluğu) teşhisi almış. Kilo verdiği ilk zamanlar çevresinden övgü alan genç kız, işin tehlikeli boyuta geldiğinin farkına ise ailesi sayesinde vardı.

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Hastane ve psikiyatri servislerinde iki yıl geçiren Jayne, tüm tedavilere rağmen ‘zihinsel olarak iyileşmekten uzak’ olduğunu ifade ediyor. Hastane odasında bile Instagram’daki zayıf kadınlara ve diyet listelerine bakan Jayne, her şeyin değiştiği günün yine Instagram’da gezinirken olduğunu söylüyor.

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‘ÖLMEK ÜZEREYKEN BİLE ZAYIF OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM’

Kırmızı bikinili, gülen ve kendine güvenen bir kadının fotoğrafı Jayne’nin fikirlerinin değişmesini sağladı.

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Genç kadın değişimin başladığı günü şöyle anlatıyor: ‘’Bu zamana kadar ne kadar zayıf olursam olayım hiçbir zaman kendimi beğenmiyordum. Hep 10 kilo fazlam olduğunu düşünürdüm. Ölmek üzereyken bile! Instagram’da diyet listeleri ararken şişman diyebileceğimiz kiloda bir kadını gördüm. Benim yılladır nefret ettiğim şeyleri o kucaklıyordu. Selülitleri, çatlakları ve aşırı kilosu vardı. Ancak gülümsüyordu, mutluydu. Burada, olduğun bedeni, olduğu gibi sevmenin mümkün olduğunu söyleyen bir kadın vardı. Bir anlamda, düşündüğüm her şeyin önemli olduğu ve çaba sarfettiği fikri aslında hiç önemli değildi.

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Birkaç hafta boyunca onu görmezden gelmeye çalıştım. Ancak onu düşünmeye devam ettim ve sonunda onun gibi diğer kadınları bulmaya başladım. Bu sanki dünyayı görmenin yepyeni bir yoluydu.’

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Jayne bugün 20’li yaşlarında bir genç kız. Artık büyük beden olmanın, kendi gibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Jayne, geçmişte yaptığı yanlışları başka genç kızların yaşamaması için artık ‘vücut pozifliğini’ savunarak, ‘’şekil, beden, renk, yaş ne olursa olsun tüm bedenler saygıyı hak ediyor. Bedenlerimizi değiştirmek yerine, kuralları değiştirmemiz gerekir’’ diyor.

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Anahtar Kelimeler:
vücurt pozitifliği beden olumlama Jayne Crabbe

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