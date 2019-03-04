Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

Genç kadın değişimin başladığı günü şöyle anlatıyor: ‘’Bu zamana kadar ne kadar zayıf olursam olayım hiçbir zaman kendimi beğenmiyordum. Hep 10 kilo fazlam olduğunu düşünürdüm. Ölmek üzereyken bile! Instagram’da diyet listeleri ararken şişman diyebileceğimiz kiloda bir kadını gördüm. Benim yılladır nefret ettiğim şeyleri o kucaklıyordu. Selülitleri, çatlakları ve aşırı kilosu vardı. Ancak gülümsüyordu, mutluydu. Burada, olduğun bedeni, olduğu gibi sevmenin mümkün olduğunu söyleyen bir kadın vardı. Bir anlamda, düşündüğüm her şeyin önemli olduğu ve çaba sarfettiği fikri aslında hiç önemli değildi.

Hastane ve psikiyatri servislerinde iki yıl geçiren Jayne, tüm tedavilere rağmen ‘zihinsel olarak iyileşmekten uzak’ olduğunu ifade ediyor. Hastane odasında bile Instagram’daki zayıf kadınlara ve diyet listelerine bakan Jayne, her şeyin değiştiği günün yine Instagram’da gezinirken olduğunu söylüyor.

5 yaşındayken yaşıtlarıyla kilolarını kıyaslamaya başlayan, ergenlik çağında pop yıldızlarına ve mankenlere özenen genç kız, uyguladığı katı diyetlerin sonucunda henüz 15 yaşındayken anoreksiya nevroza (yeme bozukluğu) teşhisi almış. Kilo verdiği ilk zamanlar çevresinden övgü alan genç kız, işin tehlikeli boyuta geldiğinin farkına ise ailesi sayesinde vardı.

Birkaç hafta boyunca onu görmezden gelmeye çalıştım. Ancak onu düşünmeye devam ettim ve sonunda onun gibi diğer kadınları bulmaya başladım. Bu sanki dünyayı görmenin yepyeni bir yoluydu.’

Jayne bugün 20’li yaşlarında bir genç kız. Artık büyük beden olmanın, kendi gibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Jayne, geçmişte yaptığı yanlışları başka genç kızların yaşamaması için artık ‘vücut pozifliğini’ savunarak, ‘’şekil, beden, renk, yaş ne olursa olsun tüm bedenler saygıyı hak ediyor. Bedenlerimizi değiştirmek yerine, kuralları değiştirmemiz gerekir’’ diyor.





