Oltaya takılan martının imdadına dalış eğitmeni yetişti

Selma KUNAR ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Sıçan Adası mevkiinde gagası ve perdeli ayağı oltaya takılıp yaralanan martının yardımına, bölgede turistlere dalış yaptıran Sunay Yıldız yetişti. Yüzerek martının yanına giden Yıldız, martıyı oltadan kurtardı. Dalış eğitmeni ve yat kaptanı Sunay Yıldız, ekim ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak hava nedeniyle Antalya'da tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Sıçan Adası mevkiinde dalış yaptırdıklarını belirtti. Dün bir grup turistle birlikte yine dalış için açıldıklarını söyleyen Yıldız, havanın rüzgarlı olması nedeniyle Sıçan Adası'nda yoğun olarak martılarla karşılaştıklarını, denizin üzerinde çırpınan can çekişen bir martının dikkatini çektiğini söyledi. Yüzerek martının yanına gittiğini kaydeden Yıldız, Martı, sarma olarak tabir edilen oltaya yakalanmıştı. Hem gaga hem de ayaklarının perdesinden yaralıydı. Martıyı alıp tekneye getirdim. Oltanın ucunu gagasından ve ayak perdesinden dikkatlice çıkarıp doğaya saldım dedi. Yaşadığı olayın kendisini çok etkilediğini aktaran Yıldız, Yaralı bir martıya yardım edebilmiş olmak benim için güzel bir duyguydu. Mutluyum dedi. Bölgede balık tutanlara da seslenen Sunay Yıldız, O arkadaşlardan ricam daha dikkat etmeleri. Çünkü dikkatsizlik, istemeden olsa da bu martı gibi farklı canlı türlerine, deniz canlılarına zarar verebiliyor diye konuştu.

