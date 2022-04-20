Ölü deriyi temizliyor! İşte şampuan niyetine kullanabileceğiniz 7 ürün...

Şampuan ve sabunların içeriğinden dolayı tüketmek istemiyorsanız doğal karışımları deneyebilirsiniz. Bu ürünler hem saçı temizliyor hem de saçın bakımını yapıyor. İşte şampuan niyetine kullanabileceğiniz 7 ürün...

KARBONAT

Ölü deri ve hücreleri temizleme özelliği olan karbonatın karışımını hazırlayıp duşta kullanabilirsiniz. İşte tarifi:

1 bardak su için 1 yemek kaşığı karbonat kullanın. Kalın ve kıvırcık saçlar daha çok karbonat gerekebilir ancak ince ve kuru saçlar için daha az karbonat yeterli olacaktır. Karışımı bir şişeye dökün ve karbonat eriyene kadar şişeyi çalkalayın. Karışımı ıslak saçınıza sıkın ve köklerinden başlayarak ovalayın. Tüm saçınıza yedirin ve ardından ılık suyla durulayın.

ELMA SİRKESİ

Asidik özelliği olan elma sirkesi bakterilerin büyümesini yavaşlatır. Böylece saçlar arınır ve özellikle saç dökülmesi sorunu en aza iner. İşte tarifi:

Bir çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla bir şişede karıştırın ve sallayın. Yıkadıktan sonra ıslak saçınıza sürün ve sonrasında durulayın.

YUMURTA SARISI

Yumurtada saçları besleyen vitamin ve proteinler bulunuyor. Kiri saçtan hızlı çıkarır ve kuru, canlı kalmasına olanak sağlar. Genel olarak saçınızı yumuşak, temiz ve parlak yapar. İşte tarifi:

Bir yumurtayı kırın ve şişeye döküp karıştırın. Yumurtayı ıslak saçınıza dökün. 1-3 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla durulayın.

ALOE VERA

Aloe veranın yapısında çok sayıda anti-bakteriyel özellikler bulunuyor. Aloe vera ölü cilt hücrelerini temizliyor ve antienflamatuvar etkisiyle kepeğe karşı koruma sağlıyor.

Sadece jel olarak kullanabilir veya şampuanınızı daha güzel hale getirmek için, içeriğine fazladan malzemeler ekleyebilirsiniz. Aloe vera jelini saç derisinden uçlara kadar saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı geniş dişli bir tarakla fırçalayın. Bu karşımı 30 dakika saçınızda tutun, ardından durulayın.

LİMON SUYU

Limonun içindeki sitrik asit, anti-mikrobiyal özelliklere sahip olduğu için saçın pH seviyesini dengeliyor. Özellikle kepek gibi problemlerde de işe yarıyor.

1 çorba kaşığı limon suyunu 2 bardak suya sıkıp çalkalayın. Karışımı saçınıza dökün, 2-3 dakika masaj yaptıktan sonra yıkayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Doğal güzellik ürünleri arasında hindistan cevizi yağı da bulunuyor. Bu yağ, saçlar için de besleyicidir.

Tarifi; kuru saçınıza hindistan cevizi yağını iyice yedirin. Sonrasında bir havluyla sarın ve 20-30 dakika beklettikten sonra durulayın.

ÇAY

Çayın içindeki vitamin ve kafeinler saçtaki saçınızdaki oksijen seviyesini dengeler. Böylece saçların uzamasını sağlar ve saç kaybını önler.

Tarif; Bir demlik çay demleyin, soğumaya bırakın ve saçınızı onunla yıkayın.





