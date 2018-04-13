Ölü popo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz

Bilim ve tıp geliştikçe birçok farklı ve yeni hastalığın adını duyuyor veya özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. O hastalıklardan biri de 'Dead Butt Syndrome' denilen ‘Ölü Popo Sendromu’.
Masa başında uzun süre oturarak çalışan birçok insan kambur olmaktan şikayet eder ve buna çareler arar. Kendince yastık koyma, oturma şeklini değiştirme gibi birçok yöntem dener ancak çoğu zaman da istediği çözümü bulamaz.
Birçok insanın bilmediği gluteal amnezi ya da ölü popo sendromu konusunda Cleveland Clinic’in Wellness Enstitüsünde çalışan Andrew Bang, “Biliyorum belki şaşırtıcı gelecek ama tüm gün oturmanın duruştan ziyade popoya da büyük bir zararı var” dedi. Uzmanların verdiği bilgiye göre, kalçalarda bulunan gluteus medius adlı kaslar ölü popo sendromunun gerçekleştiği bölgelerden en etkili olanı.
Bang, genel olarak bu sendromun otururken kasların gerçekleştirdiği inhibisyon süreci ile alakalı olduğunu söylüyor. Bir kas sıkılaştığında karşı tarafa rahatlama sinyali gönderiyor
Bu denge sağlanamadığı takdirde; yani sık oturduğumuz zamanlar, fazlasıyla acı veren bu sendroma yakalanabiliyoruz.
Gluteus medius normal olarak pelvisin stabilize edilmesine yardımcı olduğu için, gluteal amnezi vücudun dengesizliği telafi etmeye çalışması nedeniyle bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra bel ağrısı ve kalça ağrısına da yol açabilir.
Michigan Tıp’da fizik tedavi uzmanı Kristen Schuyte “Sadece çok kalabalık kaslarla yeterince etkileşime girmeyen çok aktif kişilerde de ortaya çıkabilir” diye ekliyor.
Eğer poponuz ölü ise bunu kısa bir test ile de anlayabilir ona göre önlemlerinizi alabilirsiniz. Ayaktayken ayağınızı koca bir adım ileri atın. Böbrekteki havuzcuğa verilen ad olarak bilinen Pelvisiniz eğer bacağınızı attığınız yöne kayıyorsa; geçmiş olsun…
Bunu önlemek için saat aralıklarıyla koltuğunuzdan kalkıp kısa süreli yürüyüşler yapabilir, sık sık egzersizler uygulayabilirsiniz.
Son olarak Bang bizlere tavsiye veriyor; “Ne yaparsanız yapın, vücudunuzun tekrar eden bir döngüye girmesine izin vermeyin.''
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