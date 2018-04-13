Ölü popo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz

Bilim ve tıp geliştikçe birçok farklı ve yeni hastalığın adını duyuyor veya özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. O hastalıklardan biri de 'Dead Butt Syndrome' denilen ‘Ölü Popo Sendromu’.

Masa başında uzun süre oturarak çalışan birçok insan kambur olmaktan şikayet eder ve buna çareler arar. Kendince yastık koyma, oturma şeklini değiştirme gibi birçok yöntem dener ancak çoğu zaman da istediği çözümü bulamaz.

Birçok insanın bilmediği gluteal amnezi ya da ölü popo sendromu konusunda Cleveland Clinic’in Wellness Enstitüsünde çalışan Andrew Bang, “Biliyorum belki şaşırtıcı gelecek ama tüm gün oturmanın duruştan ziyade popoya da büyük bir zararı var” dedi. Uzmanların verdiği bilgiye göre, kalçalarda bulunan gluteus medius adlı kaslar ölü popo sendromunun gerçekleştiği bölgelerden en etkili olanı.

Bang, genel olarak bu sendromun otururken kasların gerçekleştirdiği inhibisyon süreci ile alakalı olduğunu söylüyor. Bir kas sıkılaştığında karşı tarafa rahatlama sinyali gönderiyor

Bu denge sağlanamadığı takdirde; yani sık oturduğumuz zamanlar, fazlasıyla acı veren bu sendroma yakalanabiliyoruz.