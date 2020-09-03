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Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölüm orucuna başlayan avukat Aytaç Ünsal'ın tahliyesine hükmetti.

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı

Daire, terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davanın temyiz incelemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Ünsal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu kapsamında iyileşinceye kadar infazın durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

Ünsal, DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 sanığın yargılandığı davada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. (AA)

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