Ölüm tehditlerine meydan okuyor!

Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

Moda dünyasında artık genel geçer güzelik anlayışının dışında görüntü sergileyen modellerin sesi giderek yükseliyor...

Bunun en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Kıbrıs Rum kesimi doğumlu Sophia Hadjipanteli.

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ''bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri alıyorum. Ama bunu hiç umursamıyorum kendimi böyle daha güzel buluyorum'' diye konuşuyor.

Sophia Hadjipanteli'nin (solda) kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo.