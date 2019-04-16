Ölüm uçuşundan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yaptıkları paraşütle, kayalıklara çarparak yaşamını yitiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk (38) ve yanındaki Pakistan uyruklu Zarak Zahee'nin (27), uçuşa başlarken başka bir pilot tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Hava şartları elverirse ikilinin cenazelerinin bulunduğu sarp kayalıklardan alınabilmesi için helikopterli çalışma yapılacağı bildirildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'daki yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve Pakistan uyruklu turist Zarak Zahee, dün saat 16.00 sıralarında 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, sarp kayalıklardaki cenazelerin alınması için helikoter istedi. Ancak, yoğun sis nedeniyle cesetler bulunduğu yerden alınamadı. Havanın kararması üzerine de çalışmalara ara verildi.

15 yıldır paraşüt pilotluğu yapan ve bekar olduğu öğrenilen Öztürk ile turist Zahee'nin cesetlerinin bulundukları yerden alınması için bugün tekrar helikopter istendi. Ancak, hava koşullarında düzelme olmadığı bildirildi. Olayda yaşamını yitiren ikilinin atlayış sırasında başka bir pilot tarafından çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

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