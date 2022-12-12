Ölümcül kan pıhtısının belirtisi tuvalette görülüyor! Durum çok ciddi olabilir

Normalin dışında yaşanan tuvalet durumları genellikle stres ve yeme bozukluklarından kaynaklansa da bu problemlerin uzun süreli devam etmesi tehlikeli hastalıkların belirtisi olabilir. Oldukça riskli durumlar yaratan kan pıhtılarının oluştuğu en yaygın yer, alt uzuvlara kan akışının yavaşlaması nedeniyle alt bacaktır. Ancak bazen mideye giden damarlarda kan pıhtısı oluşabilir. Bu potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyon, tuvalete giderken belirli belirtiler üretebilir.

ORGANIN HASAR GÖRMESİNE VE ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR

Dalak, üst veya alt mezenterik damarların tümü, hepatik portal ven yoluyla karaciğere besin açısından zengin kan sağlar. Bu damarlarda bir kan pıhtısı oluştuğunda, bağırsaklara kan akışını engeller. Bu durum organdaki dokunun hasar görmesine veya ölümüne yol açabilir.

BELİRTİLERE DİKKAT

Mide veya karın bölgesinde oluşan kan pıhtıları tıbbi olarak mezenterik venöz tromboz (MVT) adı verilen bir tür derin ven trombozu olarak kabul edilir. MedlinePlus, MVT'yi "bağırsaktan kanı boşaltan ana damarların bir veya daha fazlasında kan pıhtısı" olarak tanımlar. Bağırsağın venöz dönüşü bozulduğu için tuvalette çeşitli farklılıklar görmek doğaldır. Karın ağrısı, şişkinlik, kanlı dışkı ve ishal, MVT'nin yaygın semptomlarıdır.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Durumun gecikmiş tedavisi yaşamı tehdit eden bağırsak enfarktüsüne neden olabileceğinden, bu semptomları göz ardı etmek tehlikeli olabilir. Ancak durumun teşhis edilmesi kolay değildir. Hastalarda endişe uyandıran en yaygın semptom akut karın ağrısıdır, ancak birçok vaka asemptomatik olarak gelişir. Genellikle göbek çevresinde künt ağrı olarak tanımlanan bu rahatsızlık, bağırsaktaki kan akışının yavaşlamaya başladığının bir işaretidir.

KARIN BÖLGESİNE BASKI YAPILDIĞINDA AĞRI ARTAR

Bağırsaktaki kan pıhtılarının neden olduğu ağrı hızlı bir şekilde ortaya çıkar, ancak bazen haftalar veya aylar içinde yavaş yavaş gelişir. Bu ağrının bir diğer önemli özelliği de doktor karın bölgesine baskı yaptığında apandisit veya divertikülit ağrılarında olduğu gibi şiddetlenmemesidir. Ayrıca Medline Plus'a göre yemek yedikten sonra daha belirgin olma eğilimindedir. Bu trombotik olayların kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, birçok potansiyel tetikleyici tanımlanmıştır.

