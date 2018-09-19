Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

Gençlerin canını alan ölümcül oyun Momo'nun ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı

1 / 16 Momo ölümcül bir intihar oyunu olarak tanımlanıyor ve birçok gencin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Ancak Momo’nun kendiliğinden ortaya çıkan bir sanal çılgınlıktan daha fazlası olduğu ortaya çıktı.

2 / 16 Oyunun merkezinde grotesk, şişkin ve siyah gözlü bir kadının rahatsız edici görüntüsü var.

3 / 16 Bu numaraları Whatsapp'a eklediğinizde telefonun arkasındaki kişi size birçok görev veriyor. Bu görevlerin çoğu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor.

4 / 16 İnternette bir anda karşınıza çıkan bazı cep telefonu numaraları oyunu oynayabilmek için onları WhatsApp'a eklemenizi istiyor.

5 / 16 Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link’in tasarladığı bir heykelin fotoğtrafı.

6 / 16 İlk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise "Anne kuş."

7 / 16 Anne kuş Momo ilke kez 2016 yılında bir Japon instagram hesabında görüldü.

8 / 16 İki yıl sonra ise Facebook’taki bir grupta oyunun başladığını belirten bir post paylaşıldı.

9 / 16 Popüler paylaşım sitesi Reddit'in Facebook hesabında bir kullanıcı tarafından paylaşılan postta insanlar oyuna davet edildi.

10 / 16 Ardından oyun daha geniş kitlelere yayılmaya başladı.

11 / 16 İnsanlar Momo’yu görebilmek için o cep telefonu numaralarını bir bir Whatsapp'larına eklediler.

12 / 16 Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde intihar vakaları art arda geldi.

13 / 16 Ardından İspanya’ya yayılan oyunda Amerikan cep telefonu numaraları da görülmeye başlandı. Ölümler geniş çapta ses getirdi ve güvenlik yetkilileri oyunla ilgili bir dizi uyarı yayınladı.

14 / 16 Ancak polis, olayın Momo fotoğrafı kullanan ve birbiriyle bağlantısı olmayan birden çok Whatsapp numarasının olduğunu ortaya çıkardı.

15 / 16 Uzmanlar ise bu tip sanal oyunlara karşı aileleri uyarmaya devam ediyor.