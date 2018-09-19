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Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Dünya çapında hızla yayılan ve onlarca kişiyi intihara sürükleyen oyun polisi alarma geçirmişti.

Gençlerin canını alan ölümcül oyun Momo'nun ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı

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Momo ölümcül bir intihar oyunu olarak tanımlanıyor ve birçok gencin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Ancak Momo’nun kendiliğinden ortaya çıkan bir sanal çılgınlıktan daha fazlası olduğu ortaya çıktı.
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Oyunun merkezinde grotesk, şişkin ve siyah gözlü bir kadının rahatsız edici görüntüsü var.
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Bu numaraları Whatsapp'a eklediğinizde telefonun arkasındaki kişi size birçok görev veriyor. Bu görevlerin çoğu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor.
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İnternette bir anda karşınıza çıkan bazı cep telefonu numaraları oyunu oynayabilmek için onları WhatsApp'a eklemenizi istiyor.
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Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link’in tasarladığı bir heykelin fotoğtrafı.
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İlk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise "Anne kuş."
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Anne kuş Momo ilke kez 2016 yılında bir Japon instagram hesabında görüldü.
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İki yıl sonra ise Facebook’taki bir grupta oyunun başladığını belirten bir post paylaşıldı.
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Popüler paylaşım sitesi Reddit'in Facebook hesabında bir kullanıcı tarafından paylaşılan postta insanlar oyuna davet edildi.
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Ardından oyun daha geniş kitlelere yayılmaya başladı.
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İnsanlar Momo’yu görebilmek için o cep telefonu numaralarını bir bir Whatsapp'larına eklediler.
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Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde intihar vakaları art arda geldi.
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Ardından İspanya’ya yayılan oyunda Amerikan cep telefonu numaraları da görülmeye başlandı. Ölümler geniş çapta ses getirdi ve güvenlik yetkilileri oyunla ilgili bir dizi uyarı yayınladı.
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Ancak polis, olayın Momo fotoğrafı kullanan ve birbiriyle bağlantısı olmayan birden çok Whatsapp numarasının olduğunu ortaya çıkardı.
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Uzmanlar ise bu tip sanal oyunlara karşı aileleri uyarmaya devam ediyor.
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momo oyun

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