Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

Gençlerin canını alan ölümcül oyun Momo'nun ardında yatan gerçek ortaya çıktı.
Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı
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Momo ölümcül bir intihar oyunu olarak tanımlanıyor ve birçok gencin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Ancak Momo’nun kendiliğinden ortaya çıkan bir sanal çılgınlıktan daha fazlası olduğu ortaya çıktı.
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Oyunun merkezinde grotesk, şişkin ve siyah gözlü bir kadının rahatsız edici görüntüsü var.
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Bu numaraları Whatsapp'a eklediğinizde telefonun arkasındaki kişi size birçok görev veriyor. Bu görevlerin çoğu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor.
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İnternette bir anda karşınıza çıkan bazı cep telefonu numaraları oyunu oynayabilmek için onları WhatsApp'a eklemenizi istiyor.
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Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link’in tasarladığı bir heykelin fotoğtrafı.
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İlk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise "Anne kuş."
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Anne kuş Momo ilke kez 2016 yılında bir Japon instagram hesabında görüldü.
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İki yıl sonra ise Facebook’taki bir grupta oyunun başladığını belirten bir post paylaşıldı.
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Popüler paylaşım sitesi Reddit'in Facebook hesabında bir kullanıcı tarafından paylaşılan postta insanlar oyuna davet edildi.
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Ardından oyun daha geniş kitlelere yayılmaya başladı.
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İnsanlar Momo’yu görebilmek için o cep telefonu numaralarını bir bir Whatsapp'larına eklediler.
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Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde intihar vakaları art arda geldi.
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Ardından İspanya’ya yayılan oyunda Amerikan cep telefonu numaraları da görülmeye başlandı. Ölümler geniş çapta ses getirdi ve güvenlik yetkilileri oyunla ilgili bir dizi uyarı yayınladı.
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Ancak polis, olayın Momo fotoğrafı kullanan ve birbiriyle bağlantısı olmayan birden çok Whatsapp numarasının olduğunu ortaya çıkardı.
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Uzmanlar ise bu tip sanal oyunlara karşı aileleri uyarmaya devam ediyor.
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