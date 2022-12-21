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Ölümcül Strep A salgını artarken her ebeveynin bilmesi gereken belirtiler! Erken önlem alın

21.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Strep A bakterisi İngiltere'de çok ciddi sağlık problemlerine neden olurken Türkiye'de de görüldüğü haberi vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu. Koronavirüsün etkileri bitmeden başlayan Strep A bakterisinin görülme hızı giderek artırıyor. Uzmanlar her ebeveynin bilmesi gereken Strep A belirtileri ve tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Ölümcül Strep A salgını artarken her ebeveynin bilmesi gereken belirtiler! Erken önlem alın

Kış aylarında havalandırılmayan kapalı alanlarla birlikte bakterilerin ve virüslerin bulaşma oranı çok daha fazla artıyor. Strep A bakterisi birçok çocuğun ölümüne sebep oldu. Türkiye'de de bir çocuğun yoğun bakıma alınmasına neden olan Strep A hakkında bilinçli olmak sağlık için büyük önem taşıyor. Uzmanlar Strep A bakterisinin belirtilerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtiyor. Strep A kızıl hastalığı dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara neden olabiliyor. İngiltere'de giderek artan artan kızıl hastalığının belirtileri hakkında da uyarı verildi.

STREP A BAKTERİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Boğaz ağrısı
  • Ateş
  • Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması
  • Boğazlarda beyaz iltihaplı görünüm
  • Lenf bezlerinde büyüme
  • Damakta oluşan kırmızı noktalar
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NEDİR?

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Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer boğaz enfeksiyonlarının hiçbir türünde antibiyotik kullanılması gerekmez ancak Beta’da tedavinin amacı kalp romatizması, böbrek iltihabını gibi komplikasyonları önlemektir. Tedavilerde (alerji olmaması durumunda) tek doz penisilin iğnesi yapılabildiği gibi ağızdan antibiyotiklerin de 10 gün, 20 doz kadar kullanılması gerekir.

STREP A BAKTERİSİ BULAŞICI MI?

Streptokok A grubu bulaşabilir. Bu nedenle bulaşı önlemek adına da hasta kişilerle sarılmak, tokalaşmak, ortak havlu kullanmak, ortak kaşık kullanmak gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Kişisel hijyen tedbirlerine çok dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra bulaştırıcılık sonlanmaktadır. Tedavi almayan kişiler 2-3 haftaya kadar enfeksiyonu bulaştırabilmektedir.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

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Kızıl hastalığı, normalde boğaz ağrısına neden olan aynı tür bakterilerden kaynaklanır ve bulaşıcıdır. Kızıl hastalığı sürecinde boğazı irrite eden bakteriler, deride ve dilde kızarıklığa sebep olan bir tür toksin salgılarlar. Kızıl hastalığında enfeksiyon, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında dışarı atılan damlacıklar yoluyla taşınan bakteriler sayesinde kişiden kişiye yayılır. Özellikle 5-15 yaş arası çocukları etkileyen bu hastalığın bilinen bir aşısı yoktur.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Uzmanlar kızıl ateş söz konusu olduğunda, çocuğunuzun büyük olasılıkla soğuk algınlığı benzeri semptomlarla başlayacağını söylüyor.

  • Yüksek sıcaklık
  • Boğaz ağrısı
  • Şişmiş boyun bezleri
  • İlk semptomlardan 12-48 saat sonra döküntü. Bu genellikle midede başlar ve sonra yayılır.
  • Dil üzerinde beyaz kaplama
  • Kırmızı yanaklar

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