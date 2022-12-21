Ölümcül Strep A salgını artarken her ebeveynin bilmesi gereken belirtiler! Erken önlem alın

Kış aylarında havalandırılmayan kapalı alanlarla birlikte bakterilerin ve virüslerin bulaşma oranı çok daha fazla artıyor. Strep A bakterisi birçok çocuğun ölümüne sebep oldu. Türkiye'de de bir çocuğun yoğun bakıma alınmasına neden olan Strep A hakkında bilinçli olmak sağlık için büyük önem taşıyor. Uzmanlar Strep A bakterisinin belirtilerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtiyor. Strep A kızıl hastalığı dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara neden olabiliyor. İngiltere'de giderek artan artan kızıl hastalığının belirtileri hakkında da uyarı verildi.

STREP A BAKTERİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı

Ateş

Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması

Boğazlarda beyaz iltihaplı görünüm

Lenf bezlerinde büyüme

Damakta oluşan kırmızı noktalar

Halsizlik, yorgunluk

Kas ağrıları

Baş ağrısı

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer boğaz enfeksiyonlarının hiçbir türünde antibiyotik kullanılması gerekmez ancak Beta’da tedavinin amacı kalp romatizması, böbrek iltihabını gibi komplikasyonları önlemektir. Tedavilerde (alerji olmaması durumunda) tek doz penisilin iğnesi yapılabildiği gibi ağızdan antibiyotiklerin de 10 gün, 20 doz kadar kullanılması gerekir.

STREP A BAKTERİSİ BULAŞICI MI?

Streptokok A grubu bulaşabilir. Bu nedenle bulaşı önlemek adına da hasta kişilerle sarılmak, tokalaşmak, ortak havlu kullanmak, ortak kaşık kullanmak gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Kişisel hijyen tedbirlerine çok dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra bulaştırıcılık sonlanmaktadır. Tedavi almayan kişiler 2-3 haftaya kadar enfeksiyonu bulaştırabilmektedir.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Kızıl hastalığı, normalde boğaz ağrısına neden olan aynı tür bakterilerden kaynaklanır ve bulaşıcıdır. Kızıl hastalığı sürecinde boğazı irrite eden bakteriler, deride ve dilde kızarıklığa sebep olan bir tür toksin salgılarlar. Kızıl hastalığında enfeksiyon, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında dışarı atılan damlacıklar yoluyla taşınan bakteriler sayesinde kişiden kişiye yayılır. Özellikle 5-15 yaş arası çocukları etkileyen bu hastalığın bilinen bir aşısı yoktur.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar kızıl ateş söz konusu olduğunda, çocuğunuzun büyük olasılıkla soğuk algınlığı benzeri semptomlarla başlayacağını söylüyor.