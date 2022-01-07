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Ölümcül tesadüf! 3 kardeşte de görüldü, doktorun önerisi hayatını kurtardı

07.01.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşayan 55 ve 59 yaşındaki Dağıstan kardeşler, tam anlamıyla tesadüf eseri hayata tutundu. Ayşe Dağıstan'da ortaya çıkan şikayetler sonucu tespit edilen beyninde patlamaya hazır anevrizmaya doktorun isteğiyle tetkik yapılan Gülizar Dağıstan'da da rastlanıldı. Hastalıkta gen faktörünün ispatlanmış bir durum olmadığını ifade eden Op. Dr. Evren Sandal hastalığın en büyük belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu ifade etti.

Ölümcül tesadüf! 3 kardeşte de görüldü, doktorun önerisi hayatını kurtardı

Balıkesir'de yaşayan Ayşe Dağıstanlı'da şikayetler sonucu beyin anevrizmasına rastlanıldı. Bir ablasını kaybeden, bir ablasında da aynı hastalık tespit edilen Gülizar Dağıstanlı'da da doktor tavsiyesiyle yaptırdığı tetkiklerde beyin anevrizması tespit edildi. Hastalıkta gen faktörünün ispatlanmış bir durum olmadığını ifade eden Op. Dr. Evren Sandal hastalığın en büyük belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu ifade etti.

BEYİN ANEVRİZMALARI YÜKSEK ÖLDÜRÜCÜLÜĞE SAHİP

Beyinde damarların yoğunlaştığı yerlerde, kan damarı duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişlik ya da baloncuk olarak tanımlanan anevrizmalar patladığında, yüksek bir öldürücülük oranına sahip oluyor. Balıkesir’de yaşayan 3 kız kardeşin 3’ü de beyin anevrizması mağduru oldu. Hatice Aydemir isimli ablalarını henüz 53 yaşındayken beyin kanaması nedeniyle kaybeden 59 yaşındaki Ayşe ve 55 yaşındaki Gülizar Dağıstan, aynı sağlık probleminin kendilerini de beklediğinden habersizdi.

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TETKİKLERDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ablası yaşamını yitirdikten 14 yıl sonra baş dönmesi, gözün arkasında ağrı, yürüme bozukluğu ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Ayşe Dağıstan’ın yapılan tetkiklerinde gerçek ortaya çıktı. Beyni besleyen damarda 8 milimetre büyüklüğünde bir anevrizma olduğu anlaşılan Ayşe Dağıstan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal tarafından hemen ameliyata alındı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Dağıstan’a hastanede refakat eden kız kardeşi Gülizar Dağıstan’la görüşen Op. Dr. Özdemir, her iki ablasında da anevrizma olduğunu söyleyerek, tetkik yaptırmasını önerdi. Beyin tomografisi çektiren Gülizar Dağıstan’ın da beyninde anevrizma olduğu tespit edildi.

"HAYATIM NORMAL BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Kısa bir aradan sonra bu kez Gülizar Dağıstan, beynindeki anevrizma için operasyon geçirdi. Yine Op. Dr. Evren Sandal’ın gerçekleştirdiği başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Gülizar Dağıstan, kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederken, “Artık kendi başıma cesaretle yürüyebiliyorum. Hayatım normal bir şekilde devam ediyor. İyi ki Evren Bey’le tanışmışız” diye konuştu.

"EN ÇOK GÖRÜLEN BELİRTİSİ ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISIDIR"

Beyin anevrizmalarında gen faktörü olduğunun ispatlanmış bir durum olmadığını, genetik ya da tamamen tesadüf olabileceğini belirten Op. Dr. Sandal, “Hayatını kaybeden ablayı bilmiyoruz; ama iki kardeşin de beyninin aynı yerinde biri sağda biri solda anevrizma vardı. Anevrizmalar kanayarak belirti verdiğinde ki ona beyin kanaması diyoruz, yüksek ölüm oranı vardır. Ya da hiç kanamadan beyinde bazı bölgelere baskı yapar. Mesela bu hastamızda göz sinirlerine baskı yaptığı için gözünün arkasında ağrı hissetmiş. En çok görülen belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar genellikle, başlarında bomba patlamış gibi çok şiddetli baş ağrısı hissettiklerini söyler. Nadiren de baloncuğun kemiğe temas ettiği yerlerde üfürüm dediğimiz garip, kalp atar gibi ses duyar hastalar. Bu belirtilere dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Balıkesir
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