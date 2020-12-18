Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama hala mutlu değil

26 yaşındaki Samantha Wilson istediği kum saati şekline kavuşmak için belindeki korseyle iki yıldır dolaşıyor.

BİR SANTİMETRE DAHA İNCELECEK

76 santimetre olan belini korse sayesinde 38 santimetreye kadar indiren kadın, bu incelmeyi hala yeterli görmüyor ve belinin bir santimetre daha incelmesini bekliyor ve şöyle konuşuyor: 'Yıllardır istediğim kum saati figürüne kavuşmama çok az kaldı. İlk başlarda dorğu korseyi bulana kadar çok zorlandım acı çektim ve bağırsak sorunları yaşadım. Eğer herhangi bir sıkışma, uyuşma, ağrı, kaburgalarda veya kalçalarda büyük boşluklar varsa, bunlar tam oturmayan bir korse belirtileridir.'

Sam, aşırı kıvrımlarını sevse de, aşk hayatında sorunlar yaşadığını itiraf ediyor. Sam'ın kocası bu görüntüden hoşlanmadığı için genç kadınla uzun bir süredir yan yana gelmiyor.

BU YÖNTEM ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Vücut modifikasyonunun bir biçimi olarak adlandırılan korse ile beli sıkılaştırma kesinlikle yeni değil, bu yöntem 1950'lerde de kullanılıyordu. Kadınlar bunu 'kıskanılacak' bir bele ulaşmak için yapıyordu.

UZMANLAR UYARIYOR: ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR

Bu şekil ne kadar çekici görünüyor bilinmez ama tıp uzmanları bu yöntemi asla önermiyor. Bu yöntemin ileride pelvik taban sorunları, organ hasarı ve sindirim sorunlara yol açabileceğini hatta ölümle bile sonuçlanabileceğini söylüyorlar.