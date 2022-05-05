HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ölümlerin bir numaralı sebebi! Genç yaşlı dinlemiyor: Kalp krizinden korunma yolları

Ölümlerin bir numaralı sebebi! Genç yaşlı dinlemiyor: Kalp krizinden korunma yolları

05.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi, her yaştan insanı etkileyen ve dünyadaki en çok görülen ölüm nedenidir. Dünya çapında her yıl milyonlarca insan kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi vakalarından bir kısmı maalesef ölümle sonuçlanıyor. Kalp krizine karşı bazı önlemler alabilirsiniz. Kalp damar sağlığını kötü etkileyecek unsurlardan uzak durmanın yanı sıra ilkyardım eğitimi de alarak hazırlıklı olabilirsiniz.

Ölümlerin bir numaralı sebebi! Genç yaşlı dinlemiyor: Kalp krizinden korunma yolları

Her yıl pek çok kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunun en önemli nedeni özellikle ilk yardım bilgisi konusunda eksik olmamız…. Rakamlar, son yıllarda kalp krizi vakalarının oldukça arttığını gösteriyor.

iStock-1202967048

Her 5 ani ölümün biri kalp krizinden dolayı gerçekleşmektedir. Kalp krizi yetişkinlerdeki ani ölümün başlıca nedenlerinden biridir. Dünyada en başta gelen ölüm sebeplerindendir.

iStock-855046178

Kalp damarlarındaki tıkanma ve daralma kalp krizini etkileyen en önemli faktörler arasında bulunurken eskiden yaşlı hastalığı olarak bilinen kalp krizinin son yıllarda gençleri de tehdit ettiğini belirtmek gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Kalp hastalıklarının kalp krizi risklerini azaltmak için alabilecekleri en iyi önlem, direkt olarak kalbe zararlı gelen yiyecekleri vücuda almamalarıdır. Sağlıklı ve düzgün bir beslenmeyle hem riskleri azaltabilir hem de kalp sağlığınızı yıllar boyunca iyi bir şekilde koruyabilirsiniz. Ölçülü bir şekilde yemek yemek ilk başta alınabilecek önlemlerden biridir. Katı yağlar, özellikle kızartma yağları direkt olarak kalbi olumsuz etkiler. Bu yağlar yerine sıvı yağların alınması damar tıkanıklığına karşı daha doğru bir hareket olacaktır.

iStock-1305332035

SPOR

Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler de kalp krizini etkilemektedir. Düzenli spor yapmak, hareketli bir hayata sahip olmak bu nedenle çok önemli… Spor yapan bir bedenin yaşlanması oldukça yavaşlar ve hücre yenilenmesi daha rahat olur. Hareketli olmak, direkt olarak genetik özelliklerimizle barışık olmamızı sağlar. Tüm sağlık sorunlarının temelinde genellikle düzensiz bir beslenme alışkanlığı ve egzersizin olmadığı bir yaşam tarzı vardır.

iStock-1200131068

SAĞLIKLI YAŞAM

Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar da yine kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakmasının kalp krizi riskini azalttığı çalışmalarda belirtilmiştir. Öte yandan aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak ve şekeri de mümkün olduğunca azaltmak kalbin normal çalışma temposunu düzene sokacaktır. İçki tüketiminin azaltılması ya da direkt olarak içkinin bırakılması da kalp krizi risklerini ortadan kaldırır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...Görme kaybı yaşamaya başladıysanız sebebi...
İşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısıİşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısı
Gelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değiştiGelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değişti
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!

İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.