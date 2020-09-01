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Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 01:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Elveren’e (72), otomobil çarptı. Elveren olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları ve mahalle halkı, aynı bölgede daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini ve uyarılarına rağmen önlem alınmadığını belirterek, yolu trafiğe kapattı.

Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Neşetiye mahallesi girişinde meydana geldi. Kahvehaneden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen Nevzat Elveren’e, İncirliova istikametine giden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan Mehmet Ç. yönetimindeki otomobil hızla çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Elveren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden ve 10 çocuk babası olduğu öğrenilen Nevzat Elveren'in cenazesi Cumhuriyet Savcısınının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

OTURMA EYLEMİ YAPARAK YOLU KAPATTILAR

Kazayı duyan başta Elveren’in yakınları olmak üzere mahalle sakinleri olay yerine akın etti. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi. Kaza yapan otomobil sürücüsü Mehmet Ç., öfkeli kalabalığın saldırısına uğramaması amacıyla jandarma tarafından karakola götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile vatandaşlar arasında cenazenin yerde fazla bekletilmesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Jandarma ekipleri yaşanan arbede üzerine vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı. Vatandaşlar her yıl burada yaşanan kazalarda birçok kişinin yaşamını yitirdiği belirterek vali ve kaymakamın çözüm bulmasını istedi. Yaşanan arbedenin ardından yöre halkı karayolunda oturma eylemi yaparak, trafik akışını engelledi.

ALAY KOMUTANI İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel vatandaşlarla konuştu. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardında karayolunda gerekli tedbirleri alacakları sözünü alan vatandaşların eylemlerine son vermesiyle trafik akışı normale döndü. Bu arada eylem nedeniyle karayolunda araç kuyrukları oluşturdu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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