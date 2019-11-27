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Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO'DAN SEFER İPTALİ

İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO deniz otobüsü Sefer Iptali

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