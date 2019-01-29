Olumsuz hava koşulları tatbikatı gerçeğe dönüştürdü

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde kar yağışının başlamasıyla birlikte etkili olan tipi, tatbikatı gerçeğe dönüştürdü. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen titizlikle yürüttükleri çalışmaları başarıyla tamamladı.

Isparta Davraz Kayak Merkezi’ndeki güvenlik seviyesini göstermek, olası bir çığ düşmesi sonrasında kar altında veya tesislerin arızalanması halinde telesiyej üzerinde mahsur kalabilecek vatandaşların hızlı bir şekilde kurtarılmasını sağlamak adına valilik koordinesinde tatbikat yapıldı. Tatbikata, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tatbikattaki senaryoya göre, ilk olarak Sümbül Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 2 vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine JÖAK ve JAK timleriyle 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri aldıkları ihbarla harekete geçti.

Arama ve iz takip köpekleriyle çığ altında kalan vatandaşlar bulundu

Davraz’daki tesisler bölgesinden kar paletli araçlar ve kar motorlarıyla Sümbül Tepe’ye siren çalarak hareket eden ekipler, bölgeye ulaştıktan sonra jandarmanın arama ve iz takip köpekleri ve AFAD ekipleri eşliğinde kaybolan vatandaşların yerini tespit etti. Çığ altında kalan vatandaşların kurtarılması sonrasında jandarmanın kar motorlarıyla 112 acil servis ekiplerine teslim edilen yaralılar daha sonra tedavi için ilgili yerlere sevk edildi.

Çalışmalar esnasında etkili olan kar yağışı ve tipi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler, görevlerini başarıyla tamamladı.