'Ölümsüzlük bitkisi, cennetin asası' Aloe Vera'nın çözemeyeceği sorun yok!

'Mucize Bitkisi' olarak adlandırılan Aloe Vera her türlü problemin çözümünde kullanılıyor.

Aloe Vera’nın hayatınızı kolaylaştıracak 8 kullanımı

YANIK TEDAVİSİNDE Aloe vera, küçük yanıkları uzun süre tedavi etmek için kullanılmıştır. Mentol gibi soğutma etkisi vardır, iltihabı azaltır ve doku ve cilt yenilenmesini aktive eder. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprağındaki sivri kısımları kesin. Aloe yaprağını daha sonra uzunlamasına kesin ve içindeki şeffaf jeli bıçakla temizleiyn. Jeli doğrudan yanık bölgeye uygulayın.

KESİK VE YARALARIN TEDAVİSİNDE Aloe Vera yüzyıllar boyunca kesik gibi farklı cilt hasarları için kullanılmış şifa veren bir bitkidir. Yeni cilt ve doku hücrelerinin büyümesini arttırır ve doku yenilenmesini hızlandırır. Yaprağı uzunlamasına ikiye bölün. Kesilen tarafı etkilenen bölgenin üzerine yerleştirin. Problem geçene dek her gün uygulayabilirsiniz.

BÖCEK ISIRIKLARI TEDAVİSİNDE Böcek, farklı derecelerde kaşıntı, şişme veya tahrişe neden olan farklı toksinler ve alerjenler içerebilen böcek tükürüğünden dolayı kaşıntıya neden olur. Kaşıntıdan kurtulmak için etkilenen bölgeye aloe içindeki jeli uygulayın. Kurumasını bekleyin.

SOĞUK ISIRMASI TEDAVİSİNDE Aloe vera hafif donma tedavisi ve ondan gelen hasarı azaltmak için kullanılabilir. Cilt onarımı konusunda rakipsiz olan E vitamini seviyelerine sahiptir. Soğuk ısırmasının çok ciddi bir durum düşünüyorsanız, bir doktor tarafından kontrol edilmenin iyi bir fikir olabileceğini unutmayın. İşte donmalarda nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Kabuğun hemen altındaki sarı tabakayı soyun. Etkilenen bölgeye berrak jeli günde iki kez uygulayın.

PUL PUL DÖKÜLEMELERE KARŞI Aloe vera, cildinizi bu eksfoliye edici ovalama ile tekrar yeni hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu fırçalama ölü cilt hücrelerini temizler ve hassas ciltlerde bile kullanılabilecek kadar yumuşaktır. 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 2 yemek kaşığı organik kahverengi şeker, 1 çay kaşığı limon suyu. Karıştırın ve cildinize uygulayın. haftada üç veya dört kez peeling yapabilirsiniz.

SİVİLCE VE AKNE TEDAVİSİNDE Aloe vera ayrıca cilt hücrelerinin onarımı ve sivilcelerin önlenmesinde ve akne ve rosaceanın (gül hastalığı) tedavisinde çok etkili kılan anti-fungal ve anti-bakteriyel özellikleri ile bilinmektedir. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Etkilenen bölgeye şeffaf jeli uygulayın. Sivilce için bal ile aloe vera jelini karıştırıp yüzünüzde 20 dakika bekletin. Sorunların çözümü için haftada 3 kez uygulayın.

CİLT İÇİN NEMLENDİRİCİ Aloe vera mükemmel bir doğal nemlendiricidir - özellikle kuru veya hassas ciltler için iyidir, çünkü diğer birçok nemlendiriciden farklı olarak gözenekleri tıkamadan çok hızlı emer ve nemlendirir. İşte nasıl hazırlanacağınız: Yaprakları boyuna kesin. 2 çay kaşığı jeli 2-3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile karıştırın. Yüzde 96’sı sudan oluştuğu için her ihtiyaç duyduğunuz anda kullanabilirsiniz.