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'Ölümsüzlük bitkisi, cennetin asası' Aloe Vera'nın çözemeyeceği sorun yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Mısırlılar yüzyıllardır ona "ölümsüzlük bitkisi", Kızılderililer ise "cennetin sihirli değneği" diyor. Binlerce yıldır şifa verici özelliğiyle bilinen Aloe Vera'nın süper bitki olarak adlandırılabilecek pek çok faydalı özelliğe sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kleopatra’nın en sevdiği güzellik sırlarından biri olan yeşil mucizenin şaşırtmaya yetecek özellikleriyle 8 kullanımı.

'Mucize Bitkisi' olarak adlandırılan Aloe Vera her türlü problemin çözümünde kullanılıyor.

Aloe Vera’nın hayatınızı kolaylaştıracak 8 kullanımı

YANIK TEDAVİSİNDE

YANIK TEDAVİSİNDE
Aloe vera, küçük yanıkları uzun süre tedavi etmek için kullanılmıştır. Mentol gibi soğutma etkisi vardır, iltihabı azaltır ve doku ve cilt yenilenmesini aktive eder. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprağındaki sivri kısımları kesin. Aloe yaprağını daha sonra uzunlamasına kesin ve içindeki şeffaf jeli bıçakla temizleiyn. Jeli doğrudan yanık bölgeye uygulayın.

KESİK VE YARALARIN TEDAVİSİNDE

KESİK VE YARALARIN TEDAVİSİNDE
Aloe Vera yüzyıllar boyunca kesik gibi farklı cilt hasarları için kullanılmış şifa veren bir bitkidir. Yeni cilt ve doku hücrelerinin büyümesini arttırır ve doku yenilenmesini hızlandırır. Yaprağı uzunlamasına ikiye bölün. Kesilen tarafı etkilenen bölgenin üzerine yerleştirin. Problem geçene dek her gün uygulayabilirsiniz.

BÖCEK ISIRIKLARI TEDAVİSİNDE

BÖCEK ISIRIKLARI TEDAVİSİNDE
Böcek, farklı derecelerde kaşıntı, şişme veya tahrişe neden olan farklı toksinler ve alerjenler içerebilen böcek tükürüğünden dolayı kaşıntıya neden olur. Kaşıntıdan kurtulmak için etkilenen bölgeye aloe içindeki jeli uygulayın. Kurumasını bekleyin.

SOĞUK ISIRMASI TEDAVİSİNDE

SOĞUK ISIRMASI TEDAVİSİNDE
Aloe vera hafif donma tedavisi ve ondan gelen hasarı azaltmak için kullanılabilir. Cilt onarımı konusunda rakipsiz olan E vitamini seviyelerine sahiptir. Soğuk ısırmasının çok ciddi bir durum düşünüyorsanız, bir doktor tarafından kontrol edilmenin iyi bir fikir olabileceğini unutmayın. İşte donmalarda nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Kabuğun hemen altındaki sarı tabakayı soyun. Etkilenen bölgeye berrak jeli günde iki kez uygulayın.

PUL PUL DÖKÜLEMELERE KARŞI

PUL PUL DÖKÜLEMELERE KARŞI
Aloe vera, cildinizi bu eksfoliye edici ovalama ile tekrar yeni hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu fırçalama ölü cilt hücrelerini temizler ve hassas ciltlerde bile kullanılabilecek kadar yumuşaktır. 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 2 yemek kaşığı organik kahverengi şeker, 1 çay kaşığı limon suyu. Karıştırın ve cildinize uygulayın. haftada üç veya dört kez peeling yapabilirsiniz.

SİVİLCE VE AKNE TEDAVİSİNDE

SİVİLCE VE AKNE TEDAVİSİNDE
Aloe vera ayrıca cilt hücrelerinin onarımı ve sivilcelerin önlenmesinde ve akne ve rosaceanın (gül hastalığı) tedavisinde çok etkili kılan anti-fungal ve anti-bakteriyel özellikleri ile bilinmektedir. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Etkilenen bölgeye şeffaf jeli uygulayın. Sivilce için bal ile aloe vera jelini karıştırıp yüzünüzde 20 dakika bekletin. Sorunların çözümü için haftada 3 kez uygulayın.

CİLT İÇİN NEMLENDİRİCİ

CİLT İÇİN NEMLENDİRİCİ
Aloe vera mükemmel bir doğal nemlendiricidir - özellikle kuru veya hassas ciltler için iyidir, çünkü diğer birçok nemlendiriciden farklı olarak gözenekleri tıkamadan çok hızlı emer ve nemlendirir. İşte nasıl hazırlanacağınız: Yaprakları boyuna kesin. 2 çay kaşığı jeli 2-3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile karıştırın. Yüzde 96’sı sudan oluştuğu için her ihtiyaç duyduğunuz anda kullanabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI

SAÇ BAKIMI
Aloe vera saç dökülmesi tedavisinde çok etkilidir. Saç derisindeki ölü cilt hücrelerini onararak yeni saç büyümesini teşvik eden enzimler içerir. Yaprakları boyuna kesin. 2 tatlı kaşığı aloe jeli, 2-3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1-2 yemek kaşığı balı karıştırın. Saç derinize ve saçınıza uygulayın 40 dakika bekletin. Durulayın ve saçınızı her zamanki gibi yıkayın.
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