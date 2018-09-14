"Ölümsüzlük Odası" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Ahmet Güneştekin'in 13. Contemporary İstanbul kapsamında sergilenecek "Ölümsüzlük Odası" isimli eseri tanıtıldı.

Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve sanat camiasından çok sayıda ismin katıldığı toplantıda konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un gelecek hafta başlayacağını hatırlattı.

Esere ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Güreli, "Ahmet Güneştekin çok cesur bir iş yaptı, kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca hepinizi Contemporary Istanbul'a davet ediyorum." dedi.

- "Sanat eserinin sınırı olmaz"

Ahmet Güneştekin de Coşkun Aral ile 2004 yılında Göbeklitepe'deki kazılara gittiklerini ve eserinde orada gördüğü formdan esinlendiğini anlattı.

Gılgamış Destanı'nın ve Nuh Tufanı'nın en büyük esin kaynaklarından olduğunu ifade eden Güneştekin, "Tufanın anlatımıyla ölümsüzlük anlatımı aslında benim nenemin hikayelerinden Göbeklitepe'ye kadar geldiğim bölümü anlatıyordu. 2016'da ilk parçalarını ölümsüzlüğe yolculuk olarak sergiledim." şeklinde konuştu.