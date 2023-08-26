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    4. Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve o anları böyle anlattı

    Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve o anları böyle anlattı

    26.08.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin başkenti Londra’daki evlerinde 60 yaşındaki Shiv Grewal kalp krizi geçirerek aniden fenalaştı. Mucizevi bir şekilde hayat geri dönmeden önce 7 dakika boyunca yaşamdan tamamen koptuğunu ifade eden Grewal’ın anlattıkları şaşkına çevirdi. Yaşadığı olayın ölümle yaşam arasındaki algısını değiştirdiğini ifade eden Grewal şimdi yaşadıklarını yaptığı resimlerle sergiliyor.

    İngiltere’nin başkenti Londra’da evinde öğle yemeği yedikten sonra aniden fenalaşan 60 yaşındaki Shiv Grewal kalp krizi geçirdi. Eşi Alison ambulansı arayarak yardım isterken eşine ilk yardım yapmayı da ihmal etmedi. Ambulansta yapılan müdahalelerle duran kalbinin yeniden çalıştırıldığını söyleyen Grewal, “Bir şekilde öldüğümü biliyordum. Her şeyin bedenimden tamamen ayrı olduğunu hissettim. Sanki bir boşluktaydım ama duyguları ve hisleri hissedebiliyordum” dedi.

    “KARIMA DÖNMEK İSTEDİM”

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    7 dakikalık deneyiminin kendisinde büyük bir travma yarattığını dile getiren Grewal, “Sanki öyle bir bedenim yoktu. Bu biraz suda yüzmye benziyordu. Kendinizi ağırlıksız ve fiziksel dünyadan kopuk hissediyorsunuz. Bana sunulan bir dizi olasılık olduğunu hissediyordum. Onları istemedim. Bedenime, kendi zamanıma ve karıma dönmek istedim. Yaşamak istediğimi çok açık bir şekilde belirttim” diye konuştu.

    “YAŞAMA ARZUM ARTTI”

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    Ambulansla hastaneye kaldırılan Grewal’ın tamamen tıkalı olan ana arterine stent yerleştirilmesi için ameliyata alındı. Hayata geri dönmenin kendisi için pek çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Grewal, “Bu olaydan sonra ölümden daha az korkuyorum ama aynı zamanda daha çok korkuyorum. Çünkü hayatta sahip olduğum her şeyin ne kadar da değerli olduğunu fark ettim. Burada olduğum için minnettarım. Yaşama arzum arttı” dedi.

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    ölüm

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