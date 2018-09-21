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Ombudsmanlık, Şanlıurfa Baro Başkanı'nı haklı buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

KAMU Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'ün, duruşmaya katılmak için gittiği Viranşehir Adliyesi girişinde polisler tarafından tartaklandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyla ilgili, polisler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulması kararı verdi.

Ombudsmanlık, Şanlıurfa Baro Başkanı'nı haklı buldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- KAMU Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'ün, duruşmaya katılmak için gittiği Viranşehir Adliyesi girişinde polisler tarafından tartaklandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyla ilgili, polisler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulması kararı verdi.
Olay, geçen yıl 22 Eylül günü meydana geldi. Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir müvekkilinin duruşmasına katılmak için gittiği Viranşehir Adliyesi'nde görevli polis memurlarıyla tartışınca, kelepçelenip gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Tüysüz, serbest bırakıldı. Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, hastaneden darp edildiğine dair rapor alıp, kendisini tartakladığını ileri sürdüğü polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Ahmet Tüysüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'na da polis memurlarının tutum ve davranışları nedeniyle gereğinin yapılmasını talep ederek başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Viranşehir Adliyesi'ndeki güvenlik kameraları izlendi ve polislerin ifadeleri alındı. Kameralarla yapılan inceleme ve ifadeler göz önünde bulunduran Ombudsmanlık, söz konusu olayda kolluk görevlilerinin, adli kolluk görevlerini yerine getirirken, tabi olduğu mevzuata uygun hareket etmedikleri, görevin gerektirdiği soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmadıklarını, bu hususta gerekli uyarıların yapılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulması kararı verdi.

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