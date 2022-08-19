HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

19.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstelendiği programda konuştu. Konuk olduğu programın ardından sosyal medyada gündem olan HDP'li Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu günün en çok araştırılan isimleri arasın da bulunuyor. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

Ömer Faruk Gergerlioğlu konuk olduğu programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. HDP'li vekil moderatör Oğuzhan Uğur'un soruları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bilgiler...

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta / Şarkikaraağaç'da 1965 yılında dünyaya geldi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu Bursa İmam - Hatip Lisesi'ni bitirdi. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dönem sonrası ilk temas! Kritik görüşme...Yeni dönem sonrası ilk temas! Kritik görüşme...
Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!
Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."
Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu Oğuzhan Uğur hdp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'

Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den sürpriz hamle!

Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den sürpriz hamle!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.