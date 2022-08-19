Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

Ömer Faruk Gergerlioğlu konuk olduğu programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. HDP'li vekil moderatör Oğuzhan Uğur'un soruları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bilgiler...

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta / Şarkikaraağaç'da 1965 yılında dünyaya geldi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu Bursa İmam - Hatip Lisesi'ni bitirdi. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

