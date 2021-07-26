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Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı’ya soruşturma

26.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı’ya soruşturma

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Songül Sarıtaşlı'nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş, Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapatmıştı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada; “Tokat ilinde şüpheli U.S.S.’nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat İYİ Parti Ömer Halisdemir
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Direk vatandaşlıktan men gitsin ermenistana yallahh

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