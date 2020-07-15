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  4. Ömer Halisdemir'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını Halisdemir olarak değiştirdi!

Ömer Halisdemir'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını Halisdemir olarak değiştirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'dan şehitliğe gelen Ender Halisdemir, şehit Ömer Halisdemir'e hayranlığı nedeniyle Bükcüoğlu olan soyadını Halisdemir olarak değiştirdiğini söyledi.

Ömer Halisdemir'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını Halisdemir olarak değiştirdi!

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen ancak darbenin seyrini değiştirmesi nedeniyle simge isimlerden biri haline gelen Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve duygulu anlar yaşadı.

SOYADINI HALİSDEMİR OLARAK DEĞİŞTİRDİ

İstanbul’dan şehitliğe gelen 30 yaşındaki Ender Halisdemir, 'Bükcüoğlu' olan soyadını 7 ay önce dilekçe vererek 'Halisdemir' olarak değiştirdiğini söyledi. Ömer Halisdemir'e hayranlık duyduğunu belirten Ender Halisdemir, "Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

ÇANKIRI'DAN 9 ŞEHİDİN TOPRAĞINI GETİRDİLER

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 sporcu da Çankırı'dan 415 kilometre yol kat ederek şehitliğe gelip Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Engin Çimen, Çankırı'da bulunan 9 şehidin mezarından aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine serptiklerini söyledi. Pedal çevirirken hiç yorulmadıklarını belirten Çimen, "Maneviyatın verdiği güçle şehitlere vefayı göstermek çok önemliydi" diye konuştu.

(DHA)


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