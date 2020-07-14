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Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in hikayesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ömer Halisdemir yeniden anılıyor. 15 Temmuz kahramanlarından olan Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi yeniden merak ediliyor. Ömer Halisdemir nasıl kahraman oldu? İşte Ömer Halisdemir’in hayatı...

Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in hikayesi!

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminde gösterdiği mücadeleyle kilit bir rol oynayan Ömer Halisdemir, bir kez daha anılıyor. Ömer Halisdemir neden bu kadar önemli sorusunun yanıtı olarak Halisdemir; 15 Temmuz’da, darbe girişiminin yaşandığı sırada Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir 15 Temmuz kahramanları arasında yer alırken 15 Temmuz’un 4. yılında bir kez daha anılıyor.

Ömer Halisdemir kimdir?

15 Temmuz’da kahramanca bir mücadele veren Ömer Halisdemir rütbesi astsubaydı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir canı pahasına, darbe girişimine kalkışan Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürecek kurşunu ateşlemiş ve gecenin seyrini tamamen değiştirmişti. Kahraman şehit Ömer Halisdemir nereli olduğu da merak ediliyor. Halisdemir, 1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin evladı olan Halisdemir’in Hatice Halisdemir ile evlendikten sonra Doğan Ertuğrul ve Elifnur adında iki çocuğu dünyaya geldi.

1999 senesinde Piyade Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan Halisdemir, Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevler yaptı. 15 Temmuz’da darbe girişiminin yaşandığı gece ise ortaya koyduğu kahramanca mücadele ile unutulmayacak şehitlerimiz arasına girdi.

ömer halisdemir mezarı

Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu?

Ömer Halisdemir nasıl öldü?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişimi esnasında Halisdemir; Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan aldığı emir ile Özel Kuvvetler Komutanlığına girmek isteyen Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak öldürdü. Ömer Halisdemir ise Semih Terzi’nin korumaları tarafından şehit edildi.

Ömer Halisdemir kaç kurşunla öldü sorusunun cevabı da araştırılıyor. Şehit Astsubay 30 kurşunla şehit edildi. Ömer Halisdemir mezarı da merak ediliyor. Ömer Halisdemir kabri doğup büyüdüğü yer olan Niğde’nin Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde bulunuyor. Her sene Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kabri vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

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