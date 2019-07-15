HABER

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Nuri PİR/BOR (Niğde), (DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sembol kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'n Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de şehit edilen Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akınıÖmer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akınıÖmer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akınıÖmer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Bağcılar'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldıBağcılar'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandıYemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.