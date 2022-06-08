HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömerli Barajı'nda yürek sızlatan görüntü! Gece gelip katlediyorlar: Şok vermişler, gözleri patlamış

Ömerli Barajı'nda yürek sızlatan görüntü! Gece gelip katlediyorlar: Şok vermişler, gözleri patlamış

08.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömerli Barajında avcıların kaçak şekilde balık avlaması barajdaki balıklara zarar veriyor. Zıpkınla, ağ ile veya elektroşok ile balıkların öldürülerek avlanması ortaya görenleri üzen görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Vatandaşlardan biri söz konusu duruma dikkat çekerek, ''Akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay yetişmiyor. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış. Karanlıkta gelip bu işi yapıyorlar. Buna 'dur' deyin'' dedi.

Ömerli Barajı'nda yürek sızlatan görüntü! Gece gelip katlediyorlar: Şok vermişler, gözleri patlamış

Ömerli barajında bazı kişilerin kaçak şekilde ve bilinçsizce avlanması barajdaki balık popülasyonuna ciddi zarar veriyor. Kaçak avcıların iddiaya göre ağ ile, zıpkın ile veya balıklara elektrik vererek anaç balıkları avlanması nedeniyle balıkların ölüleri kıyıya vuruyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması, balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Ölü balıklar aynı zamanda çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden oluyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor.

“ANAÇ BALIKLARIMIZI ZIPKINLA ŞOKLA, SERPMEYLE, AKILLARA GELEBİLECEK HER ÇEŞİTLE KATLEDİYORLAR”

Temel Könenç, “Anaç balıklarımızı bu şekilde zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay kolay bizim sularımızda yetişmiyor. Yetişen anaç balıkları da bizim insanlarımız böyle katlediyor. Buna artık bir dur diyelim. Biz gelecek neslimize yeni yeni balıklar üretip bırakmamız lazımken biz kendi ellerimizle bunları katlediyoruz. Buna lütfen bir dur diyelim. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış çünkü. Zıpkın yarası yok bunda. Diğer birkaç tanesine baktığımızda zıpkın yarası vardı. Ama bu hayvan kesinlikle elektroşok yemiş.

AW639934_02

KARANLIKTA GELİP YAPIYORLAR

Yasa dışı şekilde kişiler gece burada millet elini ayağında çektikten sonra gece karanlıkta gelip bu işi yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz geziyor ama bunlara yetişemiyor. Kolluk kuvvetlerimizin de gezebileceği bölgeler var. Misal buradan dolaşıp karşıya geçene kadar kolluk kuvvetlerimizin de sekiz ile on kilometre yol gitmesi lazım. Kolluk kuvvetlerimiz buradan karşıya gidene kadar zaten adamlar kaçıyor. Ormanın içinde birisi. Yakalayamazsın daha. Bunları koruyalım. Böyle katliamlara son verelim artık. Yeter artık yeter” dedi.

AW639934_03

AW639934_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor! İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor!
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
Göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldıGöle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

İlginizi Çekebilir

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Büyük tehlike altındasınız

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Büyük tehlike altındasınız

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.