HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ömerli Barajı nerede? İşte Ömerli Barajının doluluk oranı

Ömerli Barajı nerede? İşte Ömerli Barajının doluluk oranı

17.09.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin 17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. MasterChef’te yarışmacılar, bu bölüm Ömerli Barajı’nda yer alacak. Yarışma bugün çok anlamlı bir amaç için ekrana geliyor.

Ömerli Barajı nerede? İşte Ömerli Barajının doluluk oranı

Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açan MasterChef Türkiye’de bugün yarışmaya çok önemli misafirler konuk oluyor. TRT Belgesel ekranlarında yer alan Su Savaşları programının sunucuları Çağlar Demirkapı ile Uğur Taşdemir, MasterChef’e konuk oluyor.

MasterChef Türkiye’nin 17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanacak bölümünde önemli konuklar yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarındaki Su Savaşları programının sunucuları Çağlar Demirkapı ile Uğur Taşdemir’in konuk olduğu MasterChef Türkiye, Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtırdı.

Kırmızı ve mavi grup olarak yarışan yarışmacılara, kısıtlı miktarda su veriliyor. Yarışmacıların, yaptığı yemekleri ve sonrasındaki temizliği bu sularla yapması isteniyor. Yarışmada, az su kullanarak, ihtiyaçların karşılanması ile su tüketimi ve su kıtlığına dikkat çekiliyor.

İşte MasterChef'in yeni bölüm fragmanı:

İSTANBUL ÖMERLİ BARAJI NEREDE?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yer alan Ömerli barajının konumu ise 41° 4' 41.3472' Kuzey ve 29° 19' 53.8356' Doğu gps koordinatlarında bulunur. Ömerli, bağlı olduğu Çekmeköy’e 3 kilometre uzaklıktadır.

Ömerli Barajı 41.060902 enlem ve 29.358000 boylamda bulunmaktadır. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 58 metredir.

ÖMERLİ BARAJININ DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altındadır…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
Masterchef

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.