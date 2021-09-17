Ömerli Barajı nerede? İşte Ömerli Barajının doluluk oranı

Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açan MasterChef Türkiye’de bugün yarışmaya çok önemli misafirler konuk oluyor. TRT Belgesel ekranlarında yer alan Su Savaşları programının sunucuları Çağlar Demirkapı ile Uğur Taşdemir, MasterChef’e konuk oluyor.

MasterChef Türkiye’nin 17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanacak bölümünde önemli konuklar yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarındaki Su Savaşları programının sunucuları Çağlar Demirkapı ile Uğur Taşdemir’in konuk olduğu MasterChef Türkiye, Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtırdı.

Kırmızı ve mavi grup olarak yarışan yarışmacılara, kısıtlı miktarda su veriliyor. Yarışmacıların, yaptığı yemekleri ve sonrasındaki temizliği bu sularla yapması isteniyor. Yarışmada, az su kullanarak, ihtiyaçların karşılanması ile su tüketimi ve su kıtlığına dikkat çekiliyor.

İşte MasterChef'in yeni bölüm fragmanı:

İSTANBUL ÖMERLİ BARAJI NEREDE?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yer alan Ömerli barajının konumu ise 41° 4' 41.3472' Kuzey ve 29° 19' 53.8356' Doğu gps koordinatlarında bulunur. Ömerli, bağlı olduğu Çekmeköy’e 3 kilometre uzaklıktadır.

Ömerli Barajı 41.060902 enlem ve 29.358000 boylamda bulunmaktadır. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 58 metredir.

ÖMERLİ BARAJININ DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altındadır…



