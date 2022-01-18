Omicron: Birçok Avrupa ülkesinden sonra ABD'de de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Birçok Avrupa ülkesinden sonra ABD'de de dün günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede son 24 saatte 441 bin 278 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

CDC'ye göre Omicron varyantı nedeniyle ABD'de vaka sayılarındaki 7 günlük ortalama artış Ocak 2021'den beri en yüksek seviyede.

Sayılardaki yüksekliğin Noel dönemindeki gecikmeler ve vaka sayılarının bildirilememesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

CDC aynı zamanda en riskli ülkeler listesine Malta, Moldova ve İsveç'i ekledi. ABD'den seyahat edenlerin 4'üncü risk seviyesinde bulunan bu ülkelerden kaçınması tavsiye ediliyor. Türkiye de hala bu listede bulunuyor.

Daha önce birçok Avrupa ülkesinde de Omicron varyantının yayılması nedeniyle koronavirüs vaka sayısı rekor kırmıştı. Bu ülkeler; İngiltere, Fransa, İtaya, Yunanistan ve Portekiz.

Polonya'da bugün koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 794 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan araştırmalar Omicron varyantının Delta varyantından daha hafif olduğunu gösterse de,ü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) riskin hala yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

'Ağır ve hastanelik vakalara yoğunlaşmamız gerekecek'

BBC'ye konuşan ABD'li bulaşıcı hastalık uzmanı Amesh Adalja, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron'un aşıların sağladığı güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Adalja, "Vaka sayılarında artış göreceğiz. Önemli olan virüsü yüksek risk kategorisindeki insanlardan uzak tutmamız. Ağır ve hastanelik vakalara yoğunlaşmamız gerekecek" diye konuştu.

Avrupa'da son durum ne?

WHO tarafından Salı günü yayımlanan haftalık Covid verilerine göre, 20-26 Aralık tarihleri arasında Avrupa'da Covid vakaları yüzde 57 arttı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ocak ayının başına kadar günde yaklaşık 250 bin vaka görebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransız Hastaneler Federasyonu ise "en zor haftaların henüz gelmediğini" vurguladı.

Ülke bu hafta başında Omicron varyantı nedeniyle salgın karşısında alınan önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni önlemleri duyuran Başbakan Jean Castex, şehir merkezlerinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini, mümkün olan herkesin ise haftada en az 3 gün evden çalışacağını söyledi.

Fransa'da bugüne kadar 23 milyon hatırlatıcı doz aşı yapıldı.

İtalya'da, günlük 78 bin vaka ile pandeminin başından bu yana vaka sayılarında zirve görüldü. Dün 202 kişinin öldüğü ülkede koronavirüs sebebiyle gerçekleşen toplam ölüm sayısı da 136 bin 753'e çıktı.

Portekiz'de de yeni bir rekor kırılırken, 17 bin 172 günlük vaka kaydedildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris ise 21 bin 657 kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi ve toplumu dikkatli olmaya çağırdı.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ta tespit edilen 117 bin 93 yeni vaka ise, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

İngiltere'de yılbaşı öncesi yeni bir tedbir açıklamayacağı duyuruldu. Halktan, her tür yılbaşı etkinliği öncesi test yaptırması istendi.

Fransa'da halka yeni yıl kutlamalarında "sağduyulu olma" çağrısı yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda planlanan yeni yıl kutlamalarına katılacaklar sınırlandırıldı.

İtalya'da ise gece kulüpleri kapatıldı, açıkhava etkinlikleri de yasaklandı.