HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Omicron: İngiliz bilim insanları sadece iki doz Covid aşısının yeni varyanta karşı etkili olmadığı uyarısında bulundu

Omicron: İngiliz bilim insanları sadece iki doz Covid aşısının yeni varyanta karşı etkili olmadığı uyarısında bulundu

10.12.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bilim insanları, iki doz Covid aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu. Ülkede Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.

Omicron: İngiliz bilim insanları sadece iki doz Covid aşısının yeni varyanta karşı etkili olmadığı uyarısında bulundu

İngiltere'de bilim insanları, iki doz Covid aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

Ülkede Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, hastanelerde tedavi gerektiren ağır Covid hastalığına karşı iyi düzeyde koruma sağlanması için aşıların kritik önemde olduğunu vurguladı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bilim insanlarının aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını incelediğini aktardı.

Getty Images

Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, ülkede Aralık ayı ortası itibarıyla koronavirüs vakalarının çoğunu Omicron varyantının oluşturacağını ve mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağını hesapladı.

Yetkililer halka, öncelikle eğer iki doz aşı olmamışlarsa, aşılarını hızla tamamlamaları çağrısı yaptı.

Omicron

Sağlık Bakanı Sajid Javid de açıklanan son verilerin, takviye doz aşıların önemini gözler önüne serdiğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar takviye doz Covid aşısı yapılanların sayısı 22 milyon aştı.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

Günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Öte yandan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 58 bin 194 koronavirüs vakasına rastlandı. Bu, ülkede 9 Ocak'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük sayı oldu.

Birleşik Krallık'ta yine son 24 saatte, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede 448 Omicron varyantı vakası daha tespit edildi, yeni koronavirüs varyantı görülenlerin sayısın 1265'e yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Şubat 2022'de başlaması planlanıyorŞubat 2022'de başlaması planlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

Çöpçü balığı Batman'da ortaya çıktı! En küçük balıklardan biri

Çöpçü balığı Batman'da ortaya çıktı! En küçük balıklardan biri

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.