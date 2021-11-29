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Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı: Acilen geri alın

29.11.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron nedeniyle diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarını "derhal ve acilen" geri alınması çağırısında bulundu.

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı: Acilen geri alın

Güney Afrika’da 25 Kasım’da koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron’un keşfedilmesinin ardından birçok ülke Güney Afrika’ya yönelik seyahat kısıtlaması kararı aldı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, televizyonda yaptığı konuşmada, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat yasağı koyan tüm ülkeleri kararlarını derhal ve acilen geri almaya çağırıyoruz" dedi.

"SEYAHAT YASAKLARI BİLİMLE BAĞDAŞMIYOR"

Diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarının bilimle bağdaşmadığını ifade eden Ramaphosa, “Seyahat yasağının yapacağı tek şey, mutasyondan etkilenen ülkelerin ekonomilerine daha fazla zarar vermek, pandemiye yanıt verme ve kontrol altına alma yeteneklerini baltalamak” dedi.

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"HAKSIZ BİR AYRIMCILIK YAPILMAKTADIR"

Uygulanan kısıtlamaların haksızlık olduğunu ifade eden Ramaphosa, “Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelerimize karşı haksız bir şekilde ayrımcılık yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Omicron’un keşfinden sonra aralarında ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ında aralarında bulunduğu birçok ülke Güney Afrika ile birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

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DSÖ'DEN ÜLKELERE ÇAĞRI: ACELE ETMEYİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktarılmış, Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığı ifade edilmişti. DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırmıştı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtmiş, Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktarmıştı. DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulunmuştu.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Güney Afrika Cumhuriyeti
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