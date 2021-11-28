Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Güney Afrika Tabipler Birliği'ne (SAMA) başkanlık eden 30 yıllık doktor Angelique Coetzee, Pretoria'daki özel muayenehanesinde COVID-19 hastalarının garip semptomlar göstermesinden sonra virüsün yeni bir türünü keşfettiğini duyurdu. Coetzee, yeni varyantı tespit eden ve bu konuda uyarıda bulunan ilk doktor olarak tarihe geçti.

''KOKU VE TAT KAYBI YAŞAMADILAR''

İngiliz gazete The Telegraph'a konuşan Angelique Coetzee, ''Dört kişilik bir aile aşırı yorgunluk da dahil olmak çeşitli semptomlarla hastaneye başvurdu. Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti'' dedi. Öte yandan 24 kişi de daha omicron varyantı görüldüğünü söyleyen Coetzee, ''Enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmedi ve çoğu genç erkek hastalardan oluşuyordu. Yaklaşık yarısı aşısızdı'' şeklinde konuştu.

Coetzee gazeteye verdiği demeçte, "Bir veya iki gün boyunca ağrılı kaslar ve yorgunluk bir belirtileri oldu. Şu ana kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Hafif bir öksürükleri dışında belirgin semptomlar yok. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor'' dedi.

''ATEŞİ VE NABZI YÜKSEKTİ''

6 yaşındaki bir hastasının ise ateşinin olduğunu ve nabzının çok yüksek olduğunu dile getiren Angelique, ''Onu hastaneye yatırmalı mıyım diye düşündüm ancak iki gün sonra iyi olduğunu gördüm.

Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti ve onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

''ENDİŞELENMEMİZ GEREKEN TEK ŞEY...''

Coetzee, tüm hastalarının sağlıklı olduğunu vurguladı ancak diyabet veya kalp hastalığı gibi problemi olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların omicron varyantından etkilenebileceğini ifade etti. Coetzee, "Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı ve aşılanmamış insanlara yeni varyantın bulaşması. Aşılanmazlarsa, hastalığın etkileri çok daha farklı olabilir'' diyor.



