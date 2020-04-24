Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor

Cinsel sorunlar üzerinde en etkili olan faktörlerden kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi pek çok sağlık sorununa genetik mirasınız zemin oluştursa da gençlik yıllarından beri edindiğiniz yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları bu problemlerin oluşmasını kolaylaştırıyor. Sağlıksız bir beslenme planı, hareketsiz bir yaşam, uyku problemleri, aşırı stres sağlığınızı zannettiğinizden daha fazla etkiliyor.

University of Cambridge’de 40-79 yaşları arasında 20 bin kadın ve erkek üzerinde yapılan bir araştırma doğru yaşam alışkanlıklarının sağlığınız için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Bu çalışmaya göre sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve her gün 5 porsiyon sebze ile meyve yemek hem cinselliğinizin kalitesini yükseltiyor hem de yaşam sürenize tam 14 yıl ekliyor. Yani sadece dört sağlıklı seçim ile ömrünüzü de uzatabiliyorsunuz.

Daha yüksek serbest testosteron seviyeleri için doğru seçimler önemli. Testosteron yapımında kullanılan çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünlerinde ve tahıllarda bolca bulunuyor. Et yerine baklagilleri de tercih edebilirsiniz. Yine brokoli, brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzelerde bulunan indol-3 maddesi de hormonları düzenliyor. Ancak yüksek çinko içeren karaciğer ve deniz ürünlerinin kolesterolü yüksek olabiliyor.