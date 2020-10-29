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  4. Ömür Gedik işkence gören deve için harekete geçti: Çektiklerini unutturacağız!

Ömür Gedik işkence gören deve için harekete geçti: Çektiklerini unutturacağız!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bursa'da sahibinin elinden kaçan ve kötü niyetli kişiler tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak kesime götürülen deve, milyonlarca kişinin tepkisine neden olmuştu. Kısa süre sonra gerçek sahibine teslim edildi ancak başlatılan yasal işlem sonrası olay ses getirmeye devam etti. Devenin sosyal medyadaki işkence görüntülerinin ardından ayağa kalkan hayvanseverler deveyi sahiplenmek istedi. Ömür Gedik ise, Tarım ve Orman Bakanlığına seslenerek, devenin HAÇİKO'ya verilmesini istedi.

Bursa'da 14 Ekim akşamı sahibinin elinden kurtulduktan sonra kötü niyetli kişiler tarafından yakalanan deve bir kamyonetin arkasına bağlanıp işkence yapılırcasına sürüklenerek kesime götürülürken başka sürücüler tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişinin tepkisine sebep oldu.

8 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri ile birlikte işkence gören deveyi alarak barınağa götürdü. Deveyi kamyonete bağlayarak götürmeye çalışan Ahmet J. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Yavuz Selim Polis merkezine götürüldü. Ahmet J. emniyetteki ifadesinde, ''Deveyi kesmeye götürüyordum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Ahmet J. hakkında hayvana eziyet etmek suçundan adlî işlem başlatılırken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca Ahmet J.'ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

İHALEYE SAYILI GÜNLER KALA GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında 15 gün süreyle bakılan devenin açık arttırma ile satılmasına karar verildi. Satışa günler barınağa gelen bir kişi devenin gerçek sahibinin kendisinin olduğunu Barınakta "Garip" adı verilen devenin bağlı olduğu yerden kaçtığını anlattı. Muhammed Ali M. isimli kişinin devenin gerçek sahibi olduğunu tespit eden ekipler deveyi teslim etti.
Muhammet Ali M., "Devemiz bağlı olduğu yerden kaçtı. Daha sonra buradaki görevliler devemize sahip çıkmış. Bizde bugün buraya gelerek devemizi geri aldık. Ait olduğu yere götüreceğiz. Şuan çok mutluyum devemizi geri aldık. Buradaki görevlilere çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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'YENİ YUVASINI HAZIRLADIK, ÇEKTİĞİ İŞKENCELERİ UNUTTURACAĞIZ'

Garip'i yakından takip eden Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma (HAÇİKO) Derneği Başkanı Ömür Gedik, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda HAÇİKO derneği olarak süreci başından beri takip ettiklerini söyleyen Gedik, '' Deve şikayet üzerine Bursa Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda koruma altına alındı. Koruma altında 15'inci günü doluyor, şimdi ise ihale ile satışa çıkması, çalıştırılmaya ya da kesilmeye gitmesi gündemde. Biz dernek olarak bu güzel kızın yerini hazırladık, ikinci yaşamı huzur, güven ve sevgi dolu bir ortamda bizim yanımızda olsun istiyoruz. Yetkili makamlardan bakımının HAÇİKO Derneği'ne verilmesini istiyoruz. Ona çektiği işkenceleri unutacağı bir yaşam sunmaya hazırız'' dedi.

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İHA

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