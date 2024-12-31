Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia Powder Lite II indirime girdi

Kış aylarında dışarı çıkmak adeta bir meydan okuma olabilir, ama doğru montu bulduğunuzda soğuk hava artık sizi durduramaz. Hem sıcak tutan hem de hafif yağmurda koruma sağlayan bir mont almak istiyorsanız Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle her adımda sıcacık kalırken suya dayanıklı kumaşıyla beklenmedik yağışlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Hem de bugün özel bir indirim fırsatıyla bu klasik şişme montu gerçek fiyatının çok daha altında avantajlı bir fiyata edinebilirsiniz. Soğuk günlerinizi hem şık hem de konforlu bir hale getirmek için şimdi tam zamanı!

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Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket

Soğuk havalarda sıcak kalmak ve şıklığınızdan ödün vermemek istiyorsanız, Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket, tam da ihtiyacınız olan mont! Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle vücut sıcaklığınızı içeride tutarken, suya dayanıklı Omni-Shield™ kumaşı sayesinde hafif yağmurlarda kuru kalmanızı sağlıyor. Fermuarlı yan cepleri ve elastik manşetleriyle her detayında konforu hissedebileceğiniz Columbia mont, dış mekan aktiviteleri için mükemmel bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

"Columbia şıklığı! Kalıbı, duruşu harika!"

"Süper bir mont! Kalıbı tam geliyor. Kalitesi de çok iyi."

Bu içerik 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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