HABER

Omuzlarındaki yük boyundan büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve boyu 1 metre 20 santim olan 33 yaşındaki Selda Çetinkaya, hem çalışarak evinin geçimini sağlamak hem de kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan iki kızının ihtiyaçlarını gidermek için mücadele ediyor - Selda Çetinkaya: - "Bir anne olarak ayakta durmam lazım. Annem ve iki kızımla yaşıyorum, benim çalışmam lazım"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan, boyu 1 metre 20 santimetre olan Selda Çetinkaya, hem çalışarak evinin geçimini sağlıyor hem de kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan kızlarına bakıyor.

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan 33 yaşındaki Çetinkaya, 3 yıl önce eşinden ayrılarak İstanbul'dan Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

Hasta annesi ve iki kızıyla yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, bir yandan çiğ köfte dükkanında çalışarak evinin geçimini sağlamaya uğraşırken bir yandan da ilkokula giden çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor.

Çocuklarının derslerinden beslenmesine kadar tüm ihtiyaçlarında özenle yanlarında olan Çetinkaya, annesinin hasta olması nedeniyle ev işlerini de yapıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarından 11 yaşındaki Kader'in 1 metre 10 santim, 8 yaşındaki Kardelen'in ise 90 santimetre olduğunu söyledi.

Eşinden ayrıldıktan sonra boyunun kısa olması nedeniyle iş bulmakta zorluk çektiğini belirten Çetinkaya, "Önce el işleri yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım ama çocuklarımın velayetini alabilmem için bir işe başlamam gerekiyordu. Şimdi çalışıyorum. Hem çocuklarımın bakımını hem de evinin geçimini sağlamaya başladım. Bir anne olarak ayakta durmam lazım. Annem ve iki kızımla yaşıyorum, benim çalışmam lazım." ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda yaşadığı sıkıntıları, kızlarının yaşamaması için mücadele ettiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çocukken bana söylediklerine canım sıkılıyordu, üzülüyordum ancak yapacak bu benim doğuştan gelen kaderim. Aynı sıkıntıyı, üzüntüyü çocuklarımın çekmemesini istiyorum. Benim gibi engelli arkadaşlar da ümitlerini kaybetmesin. Hayata karşı azimli olsun, işlerine sahip çıksınlar. Ben hiç kendimi engelli gibi görmedim. Ellerim tutuyor, yürüyebiliyorum. İşimi en iyi şekilde yapabiliyorum. O yüzden hayatta olduğum sürece çocuklarıma en iyi şekilde bakmak, eğitimlerini tamamlatmak zorundayım. Ben kendimi çocuklarıma adadım."

Arkadaşı Nuray Erime ise Çetinkaya'yı çok takdir ettiğini dile getirerek, "Çocukları için hayat mücadelesi veren bir kadın. Çocuklarına bakıyor, kendi parasını kazanıyor. Bu mücadelesi herkes tarafından takdir ediliyor." diye konuştu.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut keşkeğine yoğun ilgi2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut keşkeğine yoğun ilgi
Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya anne boy kısalığı Selda çetinkaya

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.