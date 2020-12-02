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  4. On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

02.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

On binlerce yıl öncesine ait Buz Devri’nden kalma resimler, Amazon’larda gün yüzüne çıktı.

12 kilometrelik bir uçurumun tek yüzünü kaplayan resimlerde nesli tükenmiş, devasa boyutta çok sayıda hayvan figürü bulunuyor.

Çizimlerde devasa bir tembel hayvan, at, kirpi, timsah, mastodon denen fil ailesinin tarih öncesi bir türü de bulunuyor.

Keşfedilen alan, dünyanın en büyük kaya resim alanı.

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Kaya sanatı iyi korunmuş durumda.

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Resimlerde on binlerce yıl önce nesli tükenen hayvanlar yer alıyor.

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Resimler, Serrania La Lindosa adlı bir bölgede yer almaktadır. Alan, dünyanın en büyük kaya sanatı bölgelerinden biridir ve üç kayalık sığınak alanın üzerinde yer almaktadır.

Resimlerin keşfi bir belgesele kaydedildi.

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Resimleri yapan insanlar, Amazon’ların bugün bildiğimiz sıcak bölgeye dönüştüğü dönemde yaşadı. Devasa kaya resimleri geçen yıl isyancılar tarafından kontrol edilen Kolombiya’daki yağmur ormanlarında keşfedildi.

İngiliz ve Kolombiyalı arkeologlardan oluşan bir ekip, saklı bölgeyi buldu ve belgeselin gösteriminden önce bir sır olarak sakladı.

Kayalıklar da el izleri de bulundu.

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Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon adlı belgesel İngiltere’de Channel 4 adlı kanalda gösterime girecek.

Kayalıkların üzerine on binlerce yıl önce çizilmiş olan figürler arasında kuş, balık, kaplumbağa ve kertenkele figürleri de yer alıyor. Çizimler içinde kuş maskesi takmış insan tasvirleri de bulunuyor.

Çizimlerde Hippidion adlı antik at tasvirleri yer alıyor.

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Kırmızı renkli çizimlerde toprak boyası kullanıldı.

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Belgesel, 5 Aralık’ta İngiltere’de Channel 4’te gösterilecek.

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