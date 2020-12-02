On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

12 kilometrelik bir uçurumun tek yüzünü kaplayan resimlerde nesli tükenmiş, devasa boyutta çok sayıda hayvan figürü bulunuyor.

Çizimlerde devasa bir tembel hayvan, at, kirpi, timsah, mastodon denen fil ailesinin tarih öncesi bir türü de bulunuyor.

Keşfedilen alan, dünyanın en büyük kaya resim alanı.

Kaya sanatı iyi korunmuş durumda.

Resimlerde on binlerce yıl önce nesli tükenen hayvanlar yer alıyor.

Resimler, Serrania La Lindosa adlı bir bölgede yer almaktadır. Alan, dünyanın en büyük kaya sanatı bölgelerinden biridir ve üç kayalık sığınak alanın üzerinde yer almaktadır.

Resimlerin keşfi bir belgesele kaydedildi.

Resimleri yapan insanlar, Amazon’ların bugün bildiğimiz sıcak bölgeye dönüştüğü dönemde yaşadı. Devasa kaya resimleri geçen yıl isyancılar tarafından kontrol edilen Kolombiya’daki yağmur ormanlarında keşfedildi.

İngiliz ve Kolombiyalı arkeologlardan oluşan bir ekip, saklı bölgeyi buldu ve belgeselin gösteriminden önce bir sır olarak sakladı.

Kayalıklar da el izleri de bulundu.

Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon adlı belgesel İngiltere’de Channel 4 adlı kanalda gösterime girecek.