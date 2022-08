On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı. On Numara sonuç sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da yapılan çekilişin ardından belli oldu.

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları şu şekilde:

01 07 11 13 15 17 20 24 25 33 35

37 41 43 48 52 54 58 64 65 66 76

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN: 5 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

5 Ağustos On Numara çekiliş sonucu:

1-7-9-11-13-14-19-28-33-49-50-53-54-56-58-62-64-69-70-71-72-78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.