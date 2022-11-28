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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı

28.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam haftanın ilk on numara çekilişi gerçekleşti. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları beklediler. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne oldu? İşte 28 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan 'millipiyangoonline.com' veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara çekilişi 28 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

İşte kazanan numaralar;
2-7-8-13-14-22-28-31-33-34-35-40-45-50-53-55-63-70-71-72-75-77

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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on numara Milli Piyango on numara çekilişi

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