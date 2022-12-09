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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

09.12.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, 9 Aralık akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

Binlerce şans oyunu severin gözleri, On Numara çekilişinin sonuçlarına çevrildi. Canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi akşam saatlerinde başlıyor ve sona eriyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara' adresinden kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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on numara Milli Piyango çekiliş

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