On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki

Binlerce şans oyunu severin gözleri, On Numara çekilişinin sonuçlarına çevrildi. Canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi akşam saatlerinde başlıyor ve sona eriyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara' adresinden kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



