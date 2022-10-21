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On Numara çekilişi 21 Ekim 2022 Cuma günü sonuçları! On Numara belli oldu mu?

21.10.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği On Numara'da 21 Ekim 2022 Cuma günü çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. Şans oyunu severlerin oynadığı oyunlardan biri olan On Numara'da talihlilerin kim olacağı bekleniyor. "On Numara belli oldu mu?" sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

On Numara çekilişi 21 Ekim 2022 Cuma günü sonuçları! On Numara belli oldu mu?

On Numara çekilişinin 21 Ekim Cuma günü sonuçlarında beklenen heyecan geldi. Şans oyunu olan On Numara'da kaç bilen çıkacağı merakla bekleniyor. On Numara çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. On Numara çekilişi 21 Ekim 2022 Cuma günü sonuçlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ON NUMARA 21 EKİM CUMA GÜNÜ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

On Numara'da 21 Ekim Cuma günü sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanınca sitemizden takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARINDA EN AZ KAÇ BİLMEK GEREKİR?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanılır.

ON NUMARA KUPONU NE KADAR?

Nasıl Oynanır? 2.1 On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. 2.2 Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur. 2.3 Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir.

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