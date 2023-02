On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On Numara çekiliş haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Bu akşam haftanın son On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, nasıl oynanır? On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? İşte 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

On Numara çekilişi ne zaman kullanıcılar merak ediyor. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Youtube kanalından da yine canlı izlenebilecek.

10 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara'da, her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.



Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen ise büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.