HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

10.02.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Peki, On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? İşte 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı...

On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On Numara çekiliş haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Bu akşam haftanın son On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, nasıl oynanır? On Numara çekilişi ne zaman, nasıl oynanır? İşte 10 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

On Numara çekilişi ne zaman kullanıcılar merak ediyor. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Youtube kanalından da yine canlı izlenebilecek.

maxresdefault (1)

10 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişi haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara'da, her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
indir (5)
Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen ise büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler sosyal medyada tepki çekti!Görüntüler sosyal medyada tepki çekti!
İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklamasıİsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması
Gardırop askılığı sayesinde 5 kişilik aile sağ salim kurtuldu!Gardırop askılığı sayesinde 5 kişilik aile sağ salim kurtuldu!
Anahtar Kelimeler:
on numara çekilişi on numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Kan donduran iddia! '3 ton yerine 2 ton demir atın diyordu, çalıyordu'

Kan donduran iddia! '3 ton yerine 2 ton demir atın diyordu, çalıyordu'

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.