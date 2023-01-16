On Numara ne zaman çekiliyor, kuralları neler? 16 Ocak On Numara bilet ve çekiliş ekranı

On Numara ne zaman çekiliyor vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ' On Numara kaç TL?, On Numara sonucu' gibi konuları internet ortamında sorgulayan şans oyunu meraklıları bu akşamki çekilişi büyük bir heyecanla takip ediyor. Canlı yayında yapılacak olan çekilişin sonuçları da merak ediliyor. Peki oldukça sevilen bu şans oyunu ne zaman çekiliyor, kuralları nelerdir? İşte soruların cevapları...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi web sitesinden ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları canlı yayındaki çekilişin ardından yine MPİ web sitesinde ilan edilecek.

16 OCAK ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

13 Ocak On Numara çekiliş sonucunda 10 bilen 1 kişi çıkmış ve 343.546,30 TL ikramiyenin sahibi olmuştu.

ON NUMARA KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir ve çekilişe katılım sağlanır. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. On Numara kolon fiyatı 2023 yılı için 4 TL’dir.

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz. On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin etmeniz durumunda veya hiçbir numarayı tahmin edememeniz halinde ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.



