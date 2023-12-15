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On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 15 Aralık Milli Piyango ekranı

15.12.2023 18:16 | Son Güncelleme:
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On Numara sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip edildi. 15 Aralık 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 15 Aralık Milli Piyango ekranı

On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 15 Aralık Milli Piyango ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler 'On Numara sonuçları ve On Numara nasıl oynanır' ekranlarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Haftanın son çekilişi olan 15 Aralık Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi millipiyangoonline.com üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 15 ARALIK!

On numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelen On numara çekilişi 15 Aralık Cuma akşamı saat 20:00'de yapılacak.

15 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

11 ARALIK ON NUMARA KAZANDIRAN SAYILAR

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ON NUMARA 11 ARALIK 2023 SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 11 ARALIK! TIKLA ÖĞREN ON NUMARA SONUÇLARI 11 ARALIK! TIKLA ÖĞREN

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi'nin web sayfasından ve Youtube kanalından canlı takip edilebiliyor.

ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da 11 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 2 şanslı çıkmış ve 440.537,45 ₺ ödül verilmişti. Bu akşam yapılacak olan çekiliş için büyük ödül 288,5 BİN ₺ olarak açıklandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Keşfet


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on numara Milli Piyango on numara çekilişi on numara sonuçları
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