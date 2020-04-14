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On Numara sonuçları 13 Nisan: Büyük ikramiye Kütahya ve Aydın'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve 50 haftadır devretmeyen On Numara’da yine büyük ikramiye talihlisi çıktı. İşte 2 kişinin 10 bilmeyi başardığı 13 Nisan tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 13 Nisan: Büyük ikramiye Kütahya ve Aydın'a gitti

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 923’üncüsü gerçekleştirildi. 14 Nisan On Numara sonuçları Aydın ve Kütahya’dan iki talihlinin yüzünü güldürdü. Böylece On Numara’da 51 haftadır yine devir olmamış oldu. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 2 talihlinin her biri 209 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 923. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 209 bin 178 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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