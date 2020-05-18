On Numara sonuçları 18 Mayıs: Büyük ikramiye iki kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 79 kişi 3 bin 233 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 844 kişi 90'ar lira, 7 bilen 14 bin 138 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 81 bin 826 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 35 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 5, 10, 16, 26, 28, 34, 39, 46, 49, 50, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 73 ve 74 olarak belirlendi.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Bakırköy ve Kayseri'nin Melikgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. (AA)

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