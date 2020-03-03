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On Numara sonuçları 2 Mart: Büyük ikramiye 3’e bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu çekilen 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran 3 talihli büyük ikramiyeyi bölüştü. İşte 917. hafta 2 Mart tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

On Numara sonuçları 2 Mart: Büyük ikramiye 3’e bölündü!

Milli Piyango İdaresi’nin en az devreden şans oyunu olan On Numara’da haftanın sonuçları belli oldu. 2 Mart On Numara sonuçları İstanbul, Ağrı ve Kırklareli’den 3 talihlinin yüzlerini güldürdü. İşte 200 biner TL kazanan talihlilere kazandıran numaralar ve 2 Mart On Numara sonuçları ile ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 7, 11, 12, 17, 24, 30, 32, 42, 51, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.

  • 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 3 bin 516 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 217 kişi 181 lira 5'er kuruş, 7 bilen 22 bin 212 kişi 25 lira 70'er kuruş, 6 bilen 135 bin 286 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 248 bin 275 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ağrı'nın Doğubayazıt, İstanbul'un Sultangazi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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