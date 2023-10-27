HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! millipiyangoonline.com ile On Numara saat kaçta çekiliyor ekranı ve bilet sorgulama

27 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! millipiyangoonline.com ile On Numara saat kaçta çekiliyor ekranı ve bilet sorgulama

27.10.2023 18:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara saat kaçta çekiliyor ekranı şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 27 Ekim 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara en çok çıkan sayılar neler, nasıl oynanır? 20 Ekim millipiyangoonline.com ekranı

27 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! millipiyangoonline.com ile On Numara saat kaçta çekiliyor ekranı ve bilet sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. On Numara 27 Ekim Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 27 EKİM!

On numara çekilişi gerçekleştirildi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelen On numara çekilişi 27 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'de yapıldı.

[27 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

27 EKİM ON NUMARA KAZANDIRAN SAYILAR

18f05f66-5bf3-41a7-9cb3-4738139b6beb

23 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 23 EKİM 2023 bilet sorgulama ON NUMARA SONUÇLARI 23 EKİM 2023 bilet sorgulama

ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da 23 Ekim'de gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte On Numara ikramiyesi 838.818,30 ₺ olarak açıklandı.

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi'nin web sayfasından ve Youtube kanalından canlı takip edilebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay: Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamıyorTürk Kızılay: Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamıyor
İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango on numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.