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On Numara sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta? 16 Ekim On Numara sonuçları sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından 16 Ekim On Numara çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili 16 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 16 Ekim On Numara sonuçları sorgulama işlemi!

On Numara sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta? 16 Ekim On Numara sonuçları sorgulama

16 Ekim On Numara çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, On Numara çekilişi saat kaçta yapılıyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On numara ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak daha önce yanlızca pazartesi günleri gerçekleşen çekiliş bundan böyle haftanın iki günü şeklinde, pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından çekilişin ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişler 20.00’de yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 20.00’da On Numara çekilişi gerçekleşiyor.

Aynı zamanda On Numara 16 Ekim 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

16 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

On numara sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki On Numara ekranında bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda On Numara çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 20.00'de başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Bir kolonda 80 numara yer alıyor ve 80 numaranın 10 tanesi işaretleniyor. Bir ya da birden çok kolon da oynanabiliyor. Sen Seç özelliği kullanılarak kolondaki numaralar oyun konsolü üstünden kişi tarafından seçilebileceği gibi Rastgele Sayılar'dan da oluşturulabiliyor. Satış noktalarındaki On Numara kuponunu kendi doldurmak istemeyen vatandaşlar bu özellik sayesinde "Sen Seç" kutucuğunu işaretliyor ve rastgele 10 numara seçilip şansı kupon oluşturuluyor.

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Bir kolonda ondan fazla numara işaretlendiği zaman sistem ondan çok seçilen numaralar ile oluşturulabilen bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde oluşturuyor. En çok 15 numara işaretlenebiliyor. Aynı zamanda çoklu çekiliş seçeneği işaretlenip birden çok çekilişe katılınabiliyor. Doldurulan kolon oynanmaktan vazgeçilir ise alakalı kolonun altında yer alan iptal kutucuğu işaretleniyor ve bu şekilde kolon iptal ediliyor.

Oynanılan her bir kolon için çekilişte çıkmış olan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiçbir numara tahmin edilemezse ikramiye kazanılabiliyor. 10 numara bilen ise büyük ikramiye kazanıyor. Bunun yanı sıra aynı ikramiye kategorisi içinde birden çok kazananın bulunması durumunda da ikramiye havuzu kazananların arasında eşit olarak bölüşülüyor.

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