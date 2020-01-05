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  4. Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

BARTIN’da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K. (47), geldiği hastanede otomobiliyle ambulansa çarptı. Tutanak tutulmasının ardından otomobille akaryakıt istasyonuna giden Fikret K. burada park halindeki TIR'ı çaldı. TIR'la yolda başka bir otomobile çarpan Fikret K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da bir kurumda memur olarak çalışan ve bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K., Bartın'da akrabalarını ziyarete geldi. Rahatsızlanan Fikret K., otomobiliyle Bartın Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil girişinde Fikret K. yönetimindeki 06 ADB 539 plakalı otomobil, ambulansa çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye gelen trafik polislerince işlem yapılmasının ardından Fikret K., otomobiliyle 200 metre mesafedeki akaryakıt istasyonuna gitti.
Fikret K., burada kendi otomobilini bırakıp, park halindeki 74 BN 681 plakalı TIR'ı çaldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Fikret K. yönetimindeki TIR, başka bir otomobile çarptı. Polis ekiplerince Fikret K. takibe alınırken, kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, Yıldız köyüne gitti. Köyde bir sokağa giren Fikret K., polis ekiplerince burada yakalandı. Polis, Fikret K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fikret K.'nın bağırışları mahallelinin dikkatini çekti.

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