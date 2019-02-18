Önce batık kıl, daha sonra sivilceden kurtulma yöntemi şaşkına çevirdi

Yayınladığı sivilce sıkma videolarıyla popüler olan Dr. Pimple Popper bu kez açtığı Tweezist isimli Instagram hesabında, kıl dönmesi videoları yayınlayarak ününe ün katıyor.

Böyle bir Instagram hesabı tuhaf gelebilir ama, yalnızca kıl dönmesi videoları bulunan ınstagram hesabını 218 binden fazla kişi takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı hesapta sivilcelerden kurtulmak için yapılması gerekenler paylaşıldı. Dikkat çeken ise genellikle patates cipsinde yer alan malzemelerin kullanılmasıydı.

Tweezist instagram hesabı sivilceler için tuz ve sirke karışımı öneriyordu. İşte tuhaf tekniğin uygulanışı! Önce yüzünüzün temiz olduğundan emin olun. Daha sonra bir su bardağına kaynar olmayan yarım bardak sıcak su koyun. 2 çorba kaşığı tuzu eriyene kadar karıştırın.

Çözeltiye pamuklu pedleri batırın ve problemli bölgelere koyun pedler soğuyuncaya dek bekletin. Ve işlemi bir kez daha tekrar edin. Tekrar edilen işlemden sonra yüzünü ılık suyun içine konulan birkaç damla sirkeyle yıkayan genç kadın son olarak nemlendirici öneriyor.

İki hafta boyunca hergün denenen yöntem sayesinde sirkenin cildin pH dengesini sağladığı, tuzun ise fazla yağı aldığı iddia ediliyor. Öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla yayınlanan gönderi birçok kullanıcının beğenisini toplamış durumda





